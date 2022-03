Meta compte embaucher des milliers de personnes au Canada

L’entreprise américaine Meta a annoncé, mardi, la création d’un nouveau centre canadien de l'ingénierie qui ouvrira ses portes à Toronto, créant ainsi près de 2500 emplois.

Ce nouveau projet comprendra la mise sur pied des premières équipes canadiennes d'ingénierie de WhatsApp, de Messenger et de la téléprésence, ainsi que l'embauche de talents qui se joindront aux équipes de recherche des laboratoires de réalité virtuelle et augmentée et de l'IA au Canada, a précisé Meta par communiqué.

Au cours des cinq prochaines années, ce sont ainsi 2500 nouveaux postes en télétravail ou au bureau, partout au Canada, qui seront créés afin de contribuer «à bâtir le métavers, prochaine génération de technologie sociale».

Le métavers, un terme encore flou pour la population, pourrait potentiellement «ouvrir la porte aux occasions créatives, sociales et économiques», a déclaré Garrick Tiplady, vice-président et directeur national de Meta au Canada.

«Nous avons hâte de continuer de contribuer à l'écosystème canadien de l'économie et de l'innovation grâce à ces investissements», a-t-il ajouté.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déclaré être particulièrement fier de cette collaboration entre Meta et l'Ontario. «[Cet investissement] constitue un solide témoignage de confiance envers notre main-d'œuvre compétente et diversifiée. Il envoie un signal clair au reste du monde que l'Ontario est, encore une fois, le meilleur endroit où faire des affaires», a-t-il affirmé.

Des milliers de dollars pour des laboratoires canadiens

Meta a aussi dévoilé l'injection d'un montant supplémentaire de 510 000 $ dans 17 laboratoires de recherche canadiens. Ces subventions sans restriction vont permettre aux laboratoires de recherche de poursuivre leurs travaux avec une importante marge de manœuvre et, lorsque publiées, leurs recherches pourront être accessibles au public afin de favoriser l'innovation, a-t-on fait savoir.