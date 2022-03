Montréal veut en faire davantage pour lutter contre le racisme et la discrimination

Afin d’en faire davantage pour lutter contre le racisme et la discrimination, la Ville de Montréal se donne une douzaine d’engagements, classés en cinq volets, qu’elle compte réaliser en 2022.

Ces volets sont inspirés des recommandations émises au terme d’une consultation de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) en juin 2020.

«Il s’agit d’actions prioritaires qui permettront d'accélérer la transformation organisationnelle de la Ville de Montréal dès cette année, afin de bâtir cette ville au sein de laquelle toutes et tous sont égaux, peuvent se réaliser et vivre dignement», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

À travers ses engagements, la Ville compte notamment montrer l’exemple en accompagnant tous ses services et arrondissements dans leurs objectifs de diversification des effectifs. Elle souhaite également faciliter le cheminement des plaintes de ses employés.

D’autres mesures visent à rendre la sécurité publique «exempte» de profilage. En ce sens, la Ville renforcera la formation de ses policiers et consolidera ses travaux sur la Politique sur les interpellations policières.

En matière culturelle, la Ville souhaite une programmation qui reflète la diversité montréalaise, notamment dans le cadre des festivals et événements qui se déroulent sur son territoire.

Les investissements municipaux devraient également être mieux distribués, pour «arrimer les interventions en verdissement aux enjeux de racisme et de discriminations systémiques».

Les relations avec les Premières Nations sont également un sujet de préoccupations. Le SPVM devrait engager un conseiller en «développement communautaire et de liaison auprès des Peuples autochtones». Le Service de sécurité incendie de Montréal déploiera pour sa part en ce sens un projet en «sécurisation culturelle» à sa caserne 5, au centre-ville.

«L’OCPM a sillonné les quartiers de la métropole pour assurer des espaces d’écoute et de conversations sur les enjeux de racisme et de discriminations systémiques», a assuré la commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, Bochra Manaï.

La Ville fera un suivi de la réalisation de ses 12 engagements au début de l’année 2023.

Les cinq volets sur lesquels la Ville veut agir: