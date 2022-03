NFL | Ravens: un vote de confiance pour John Harbaugh

Les Ravens de Baltimore ont octroyé une prolongation de contrat de trois ans à l’entraîneur-chef John Harbaugh, mardi.

L’homme de 59 ans détient donc une entente valide jusqu’à la conclusion de la campagne 2025.

Harbaugh est le pilote des Ravens depuis la saison 2008 et a maintenu un dossier 137-88. En 14 saisons, il a mené les siens en éliminatoires à neuf reprises. Il a aussi permis à l’équipe de remporter le deuxième Super Bowl de son histoire en 2012.

L’an dernier, le club du Maryland a raté l’après-saison et a terminé sa saison avec une fiche de 8-9, ce qui lui a conféré le quatrième et dernier rang de la section Nord de l’Association américaine.

Jackson n’est pas prêt à négocier

Toujours chez les Ravens, le propriétaire Steve Bisciotti a révélé que le quart-arrière Lamar Jackson n’est toujours pas prêt à signer une prolongation de contrat avec son club.

«À moins qu’il ait changé d’idée et appelé [le DG] Eric [DeCosta] pour lui dire qu’il était prêt, Eric ne peut pas l’appeler tous les jours et lui dire : ''Hey Lamar, nous avons vraiment besoin que tu viennes ici et qu’on règle ça''», a déclaré le multimillionnaire mardi.

Les Ravens disent publiquement qu’ils veulent s’entendre sur un nouveau contrat avec Jackson depuis la conclusion de la campagne 2020. Le pivot n’est pas représenté par un agent. Il négocie donc par lui-même et pourrait devenir joueur autonome après la prochaine saison.

Depuis qu’ils ont repêché Jackson avec le 32e choix au total de l’encan de 2018, les Ravens ont participé aux éliminatoires trois fois en quatre saisons.

«Nous apprécions Jackson, a clamé Bisciotti. Je sais que ses coéquipiers l’adorent et que notre état-major l’adore.»