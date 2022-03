Dimanche 27 mars. Dehors c’est l’hiver. L’eau partie du ciel arrive en flocons sur le sol canadien. À l’évidence, il restait quelques rafales du vent de février à faire souffler. À Toronto, le ressenti à 16 h était de - 14 °C. Pas un temps pour jouer au soccer. Et pourtant...

La sélection canadienne a composé harmonieusement avec le facteur éolien. Elle a de nouveau su mettre à profit l’humeur massacrante de maman nature. Elle a gelé la Jamaïque de bout en bout. Un 4 à 0 sans appel, sans bavure. Le Canada sera de la Coupe du monde de soccer au Qatar en novembre.

John Herdman est le visage de cet exploit. Coach Herdman a tétanisé le public à force de charisme. Ses envolées pratiquement littéraires ont su rallier. Il est rassembleur et émotif. C’est l’homme fort du soccer canadien.

Voir les stars de plateaux internationaux telles que Cyle Larin et Jonathan David, le vieux Canado----Yougoslave Milan Borjan tenir le fort, le couteau entre les dents, entre les poteaux...

Suivre la superstar du prestigieux Bayern Munich Alphonso Davies qui délire sur chaque but canadien, retenu à l’étranger en raison d’une myocardite post-COVID...

Être fier de raconter aux nombreux néophytes que le CF Montréal a la meilleure représentativité de la sélection grâce à Samuel Piette, Kamal Miller, Alistair Johnston et le p’tit dernier Ismaël Koné...

Il faisait un temps de Coupe Grey sur Toronto. Néanmoins, ils étaient 30 000 entassés. Ils ont payé jusqu’à cinq fois le prix de départ pour un droit de siège. Ils n’ont même pas posé leurs fesses sur ledit siège une seule minute. Ils ont chanté, dansé. Pleuré aussi. Le Canada sera en Coupe du monde seulement pour la deuxième fois de son histoire.

Après la médaille d’or des filles aux Jeux de Tokyo, voilà un autre exploit qui confirme la déclaration de coach Herdman.

« Nous sommes désormais une nation soccer ! »

Il aurait pu emprunter aux Raptors--- leur « Nous sommes le Nord ! »

Et voici que dans la foulée, Gabriel Gervais rentre au bercail et devient président et chef de la direction du CF Montréal. J’espère qu’on le jugera au-delà de sa capacité ou non à signer un accord de paix avec les syndicats de partisans.

Pendant ce temps avec le CH

Sur la glace, le Canadien s’est construit une récolte de trois points sur une possibilité de quatre lors d’un dos-à-dos. La résilience des hommes de Martin St-Louis est belle à voir. Les jeunes jouent malgré les erreurs, ils sont enthousiastes. Ils progressent en ignorant la peur. Justin Barron a obtenu beaucoup de minutes à son premier match avec l’équipe. Même en prolongation à trois contre trois. C’est beau.

Jordan Harris s’amène aujourd’hui avec un contrat formidable en poche. De quoi obtenir sa pleine autonomie dans 6-7 ans si jamais son ami Kent Hughes n’est plus en poste avec le CH. Contrairement à ce que certains en mal d’autopromotion affirment, point de Hughes à la direction, point de Harris avec le Canadien. S’il avait fallu que ce superbe défenseur tourne le dos au père de deux de ses bons amis et accessoirement un de ses anciens coachs, mettons que je n’aurais pas été rassuré.