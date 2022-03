Et ça continue. Les victoires ne s’empilent pas, mais les efforts déployés par le Canadien sont impressionnants. Soudainement, la passion chez les amateurs est de retour.

Le Centre Bell vibre parce qu’on est bien conscient que le Canadien entre dans une période de relance. Une relance touchant tous les départements. On reconnaît aussi que Martin St-Louis a inculqué une nouvelle attitude au sein de ce groupe qui croupissait dans la médiocrité depuis quelques mois.

Les vétérans et les jeunes joueurs ont adopté le concept et pourquoi pas ? On leur offre l’opportunité de « s’amuser » tout en respectant des engagements collectifs.

Maintenant, on passe à une autre phase importante.

L’arrivée des jeunes patineurs de l’organisation.

Des expériences

St-Louis n’a pas hésité à utiliser Justin Barron, dimanche, au New Jersey. Je ne suis pas convaincu que Barron aurait sauté sur la patinoire pour le début de la période de prolongation, comme ce fut le cas face aux Devils, si le Tricolore luttait pour une place en séries. Mais le CH n’a plus rien à perdre. Au contraire, il doit profiter de la situation pour tenter des expériences, en poussant à fond sur le développement.

Après Barron, Jordan Harris fera connaissance avec la compétition de la Ligue nationale au cours des prochains jours. Ça pourrait être contre les Panthers de la Floride, ou encore les Hurricanes de la Caroline ou le Lightning de Tampa Bay. Des équipes de haut niveau pour un jeune homme qui sort des rangs universitaires américains.

Comme tout entraîneur, St-Louis veut gagner. Sauf qu’il a des responsabilités accrues. Les décisions qu’il prend avec les jeunes, ceux qui passent l’audition en vue de la prochaine saison, auront un impact important.

St-Louis applique parfaitement le plan élaboré par les décideurs de l’organisation. Ils s’en remettent à un entraîneur qui a lui-même élaboré une stratégie afin de permettre à l’équipe d’obtenir des résultats significatifs.

Avec encore 16 matchs à disputer, les échéanciers ont été respectés.

Un contrat pour Jordan Harris.

Nick Suzuki et Cole Caufield qui se démarquent.

L’éclosion d’Alexander Romanov.

Les départs de Ben Chiarot, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli.

L’arrivée de Justin Barron, l’acquisition de deux choix de premier tour.

L’intérêt manifesté par les amateurs au cours du dernier mois.

Également, lors des derniers matchs, St-Louis a apprécié le travail de Christian Dvorak, un joueur qu’il connaissait peu.

On a vu un athlète métamorphosé et le jeu qu’il a effectué afin de permettre à Rem Pitlick, une autre surprise, de marquer le but égalisateur était génial. Il gagne la mise en jeu, va dénicher l’espace de manœuvre nécessaire afin d’offrir une option de passe à un coéquipier, se déplace ensuite devant le filet afin de déranger le champ de vision du gardien, saute sur la rondelle et effectue une passe directement sur le bâton de Pitlick.

Confirme-t-il le profil du joueur qu’on avait bien voulu présenter en début de saison ? Sans doute.

Le dernier mois du calendrier régulier fournira encore des surprises.

Carey Price, par exemple. Disputera-t-il quelques matchs ?

Ça pourrait compléter cette dernière phase au niveau des évaluations et des projections au niveau des effectifs en vue de la prochaine saison.

Un défenseur et un trophée

Quelques noms : Igor Shesterkin, Jonathan Huberdeau, Connor McDavid, Johnny Gaudreau, Cale Makar, Leon Draisaitl, Auston Matthews.

Tous des candidats au trophée Hart.

Mais, se pourrait-il qu’on reconnaisse, après un peu plus de 20 ans, qu’un défenseur peut avoir un impact exceptionnel au sein de sa formation lui conférant le titre du joueur le plus utile à son équipe ?

Roman Josi a atteint le cap des 80 points. Son équipe ne devait pas lutter pour une qualification aux séries éliminatoires et pourtant, avant les matchs d’hier, les Predators de Nashville occupaient le troisième rang de la division Centrale. Josi a obtenu des points lors de ses 13 dernières rencontres.

Chris Pronger est le dernier défenseur récipiendaire du trophée Hart. C’était au début des années 2000.

Josi devrait-il être présentement la première tête de série pour le trophée du joueur le plus utile à son équipe ?

Sa feuille de route est impressionnante.