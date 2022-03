Santé: croyez-vous aux miracles?

Les gestionnaires de portefeuilles donnent toujours le même conseil aux gens, afin de les protéger des beaux parleurs qui leur promettent mer et monde. «Quand c’est trop beau pour être vrai, soyez prudent: souvent, c'est parce que ce n'est pas vrai.»

La chance au coureur

J’avais cette phrase en tête quand j’écoutais le ministre Dubé nous présenter son plan de refondation du système de santé.

Je sais, c’est cynique.

Il faut donner la chance au coureur et juger l’arbre à ses fruits.

Mais ça fait tellement d’années qu’on me dit: «Finie, l’heure des diagnostics, le temps est venu de guérir le patient» que j’ai fini par ne plus y croire.

La «révolution du système de santé», pour moi, c’est comme En attendant Godot, de Beckett.

Deux vagabonds qui attendent un gars qui ne vient jamais.

Vous vous souvenez comment finit cette pièce?

Fatigué d’attendre pour rien, le premier vagabond demande: «Alors, on y va?»

Le second répond: «Allons-y.»

Et ils ne bougent pas.

Si on nous avait donné un dollar chaque fois qu’une équipe d’experts a déposé un rapport sur notre système de santé, c’est bien simple, on serait riches.

On pourrait tous aller se faire soigner dans une clinique privée en Suisse.

Champagne?

Oui, le plan proposé par le gouvernement fait rêver.

Surtout le mot magique «décentralisation».

Mais voilà, le gouvernement qui nous promet de décentraliser le système est le même qui, au cours des quatre dernières années, a ajouté six nouveaux sous-ministres à la machine, rendant la maison des fous encore plus folle, alors permettez-moi de calmer un peu ma joie.

Et puis, combien ça va coûter, tout ça?

On ne le sait pas.

Là encore, permettez-moi d’attendre avant de sortir le champagne.

L’expérience me dit qu’au Québec, si personne ne te dit combien ça va coûter, c’est que ça va coûter cher en simonac.

Or, désolé, mais on paie suffisamment comme ça, je ne suis pas prêt à mettre un sou de plus dans notre système de santé qui est déjà l’un des plus coûteux — et des moins efficaces — au monde.

Fa que mononcle reste sur ses gardes.

La dernière fois qu’un gouvernement nous a promis de nous amener à Walt Disney World, on s’est retrouvés à la tombola des Filles d’Isabelle de Saint-Cyrille-de-Wendover, en train de courir dans une poche de patates.

C’est donc d’adon

Déjà, la CAQ a reculé sur sa promesse d’offrir un médecin de famille à chaque Québécois.

À la place, on va demander aux omnipraticiens d’offrir des rendez-vous à tout le monde «en temps opportun».

Définition du mot «opportun» dans le dictionnaire Larousse: «Qui convient au temps, au lieu et aux circonstances.»

En bon québécois: «Quand ça va adonner.»

Quelque chose me dit que ça «adonnera» pas souvent.

Même scepticisme quant à la fameuse «numérisation» des dossiers médicaux.

Pourquoi ça fonctionnerait cette fois-ci, quand ça fait des années qu’on dépense des centaines de millions de dollars en pure perte pour des systèmes qui n’ont jamais bien fonctionné?

Bref, le ministre Dubé nous a fait miroiter de beaux miracles.

Reste à voir si le mort va se lever et marcher.