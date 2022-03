Saputo et Gervais veulent que le CFM retrouve sa pertinence

Le propriétaire du CF Montréal, Joey Saputo, a clairement identifié ce qu’il voulait de son nouveau président et chef de la direction : que son club retrouve sa pertinence.

C’est ce que Saputo a affirmé lors du point de presse visant à confirmer Gabriel Gervais dans ses nouvelles fonctions avec l’équipe pour laquelle il a joué entre 2002 et 2008, mardi.

La veille, le CF Montréal avait annoncé la nomination de l’homme de 45 ans pour le poste auparavant occupé par Kevin Gilmore et vacant depuis novembre dernier.

«De façon générale, sa mission sera de regagner la pertinence que l’équipe et l’organisation ont déjà eue dans notre marché», a clamé le propriétaire.

«Si je regarde l’histoire de l’organisation, avant même qu’on soit dans la Major League Soccer (MLS), ça se sentait, quand il y avait des matchs de l’Impact. Il y avait des gens avec des maillots du club dans la ville. Nous étions plus présents avec nos partenaires», a-t-il ajouté pendant la période de questions.

«Nous avons perdu ça et il faut regarder pourquoi.»

Une marge de manoeuvre

Gervais pense être l’homme de la situation pour cette mission.

«Très humblement, je suis confiant que mon bagage d’expériences et de connaissances peut aider à amener le club à un autre niveau. Et aussi, à faire du CF Montréal une équipe reconnue et appréciée dans notre communauté, dans notre ville, dans notre province, partout au Canada, ainsi qu’à l’international.»

L’ancien joueur a aussi mis ses conditions avant de prendre le poste.

«J’ai demandé à Joey et au conseil d’administration de me permettre de faire des erreurs et ils ont dit oui, a-t-il révélé. Quand j’étais joueur, je demandais cette marge de manœuvre pour essayer des choses, m’exprimer et prendre des risques. Cela m’a bien servi. J’en demande autant, maintenant que je suis président du club.»

Le nom est là pour rester

Gervais a évidemment été questionné sur le changement de nom et d’identité ayant créé énormément de remous depuis décembre 2020.

«Je sais que le nom de l’Impact et le logo est un dossier qui est sensible pour tous et qui l’a été pour moi également.»

«Quand j’ai appris la nouvelle, je ne comprenais pas la façon dont c’était communiqué. Le pourquoi du changement de nom de l’Impact vers le CF Montréal, c’était dans une vision de mettre la ville et la communauté au centre de l’équipe. Ça, je le comprends parfaitement.»

«Je suis correct avec ça. Ce que je peux vous dire aujourd’hui, c’est que le nom est là pour rester.»

De son côté, Saputo a offert une branche d’Olivier aux partisans qui réclament un retour du nom Impact.

«Si vous avez le nom Impact dans votre cœur et que vous voulez le chanter à haute voix, faites-le», a-t-il indiqué.

Un rêve

Gervais était très heureux dans sa vie professionnelle, mais il ne pouvait pas passer à côté de l’occasion de «revenir à la maison».

«C’est un grand honneur et un privilège pour moi. [...] C’est un rêve qui se réalise», a-t-il affirmé.

Précédemment, Gervais était associé au bureau montréalais de Deloitte, l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde.

«Je n’avais pas l’intention de partir. Je me voyais à 62 ans prendre ma retraite comme associé. Le seul endroit pour lequel j’aurais quitté Deloitte, c’est ici. Revenir avec mon club que j’adore et de revenir également au soccer. C’était l’opportunité d’une vie.»

Dans les prochaines semaines et mois, Gervais a l’intention de se familiariser avec les diverses structures du club et a aussi de voyager un peu avec l’équipe.