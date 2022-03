Sept questions sur les Oscars 2022

Heure de tombée oblige, je n’ai pas pu parler de la gifle Will Smith / Chris Rock dans ma chronique sur les Oscars de lundi.

Mais depuis dimanche soir, je n’arrête pas de me poser des questions au sujet de cet affaire, qui est sûrement le moment le plus honteux et disgracieux de l’histoire des Oscars...

TU LA VEUX OÙ, MA MAIN ?

1-Que serait-il arrivé si Will Smith avait été blanc ? Si un homme blanc hétéro de plus de 50 ans avait frappé « une personne racisée » en plein gala, pensez-vous que les bien-pensants d’Hollywood auraient rigolé, applaudi ou haussé les épaules ? Vous ne pensez pas qu’il se serait fait sortir du gala illico ? Vous ne pensez pas qu’on lui aurait retiré son Oscar ? Que la carrière de cet homme aurait été anéantie ? Et vous ne pensez pas que les militants auraient crié au suprémacisme blanc ?

2—Quel message la gifle de Will Smith envoie-t-elle aux animateurs/présentateurs de gala : ne faites aucune blague sur un invité présent dans la salle car vous risquez un poing sur la gueule ? On ne reverra jamais d’animateur comme Ricky Gervais qui a passé son temps, quand il animait les Golden Globes, à faire des blagues blessantes et offensantes ? Vous vous souvenez comment il avait commencé les GG de 2020 ?

« On va s’amuser à vos dépens, d’accord ? Rappelez-vous, ce ne sont que des blagues, on va tous mourir bientôt. »

3-Pourquoi, quand on pensera aux Oscars 2022, est-ce l’acte de violence dont on se souviendra (la gifle de Will Smith) et non l’acte de bienveillance (la gentillesse de Lady Gaga à l’égard de Liza Minelli) ?

4-Les féministes se plaignent tout le temps du « Mansplaining « (quand un homme nous explique des choses qu’on comprend très bien) ou du « Manterrupting" (quand un homme nous interrompt). Va-t-on maintenant créer l’expression « Mandefending » (quand un homme défend une femme qui est très bien capable de se défendre toute seule) ?

5-En quoi l’enfance malheureuse de Will Smith (dont le papa était supposément très, très vilain) excuse/explique/justifie-t-elle le geste qu’il a posé ?

6-Même si c’est un Noir qui a giflé un Noir à cause d’une blague sur sa femme noire, pouvez-vous croire qu’Émilie Nicolas du Devoir a trouvé le moyen de mettre la faute sur ... des Blancs ? C’est que, voyez-vous, l’alopécie est parfois causée par des traitements que les femmes noires font subir à leurs cheveux. Or, selon la chroniqueuse, les femmes noires baignent « dans une culture qui a longtemps décrit (leurs) cheveux naturels comme repoussants » et elles se plient à « des standards de beauté qui restent, disons-le, franchement racistes ». Eh bien.

7-Une dernière question: qui a eu la brillante de demander à un groupe de gospel de chanter et de danser pendant le segment In Memoraim des Oscars ? Quel manque de recueillement, quel mauvais goût ! Des chanteurs qui tapent dans leur main sur une musique entrainante pendant que l’on revisite les morts de l’année, de Jean-Marc Vallée à Jean-Paul Belmondo ?

Quel est le rapport avec l’affaire Smith/Rock ? me demandez-vous.

Quand j’ai vu ce manque de respect pour les morts, je me suis dit qu’il y a vraiment des baffes qui se perdent.