Canadien de Montréal: sortir des câbles

Martin St-Louis aime faire des analogies avec d’autres sports. Il parle parfois de baseball en décrivant un jeu de base comme un simple et un jeu plus risqué comme un possible circuit.

Il opte parfois pour des références au football quand il décrit l’importance de dégager le ballon pour se sortir du pétrin ou d’obtenir un premier essai pour illustrer un jeu important générant de l’attaque.

Après ce revers de 7 à 4 contre les Panthers à Sunrise, St-Louis a puisé dans son réservoir de boxe. À mi-chemin en deuxième période, le Canadien perdait 4 à 1 contre la bande à Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov. Au chapitre des tirs dans cette période médiane, les locaux menaient 15 à 1. Bref, c’était une domination des Panthers.

« Je ne sais pas si nous étions frustrés, a dit St-Louis en parlant de l’attitude de ses troupes à ce moment dans la rencontre. Mais nous nous poussions pour mieux jouer. Nous avons marqué un but, nous avons fait tourner le vent. Je ne dirais pas que c’était une mauvaise ambiance. Nous recevions des coups, nous devions sortir des cordes et commencer à frapper. »

Pour frapper, le Tricolore a frappé trois fois d’affilée. Joel Edmundson, Laurent Dauphin et Christian Dvorak ont tour à tour déjoué Sergei Bobrovsky, qui a déjà connu des moments plus glorieux. Au tableau indicateur, c’était maintenant 4 à 4.

Des Panthers plus rapides

Encore une fois, le Canadien a trouvé une façon de rebondir. Cette équipe, métamorphosée depuis le changement derrière le banc, a le don de ne jamais abandonner.

Mais l’équipe la plus talentueuse, les Panthers, l’a finalement emporté. En troisième période, ils ont ajouté trois buts pour signer une 45e victoire cette saison et un 27e gain à la maison. Pour ramener les choses en perspectives, le Tricolore a seulement 18 victoires cette année.

« J’ai aimé notre première période, a affirmé St-Louis. En deuxième période, c’était difficile. Mais on a connu une très bonne fin, on s’est battus. On se retrouvait à 4-4 en troisième contre une bonne équipe. On n’a pas eu la troisième qu’on voulait. Ce n’est pas facile contre les Panthers. Ils semblaient plus rapides que nous sur la patinoire, ils nous ont forcés à commettre plusieurs revirements et ils récupèrent bien des rondelles. »

Une frousse

Jake Evans a possiblement subi une blessure à l’épaule gauche en percutant violemment la bande derrière le filet de Bobrosvky en troisième période. Après la rencontre, le CH a parlé d’une blessure mineure. Il sera évalué sur une base quotidienne. Il ne s’agit pas d’une commotion.

« Oui, nous étions inquiets, a reconnu St-Louis. Tu arrêtes de respirer pour Jake. Il arrivait avec beaucoup de rapidité, il a frappé la bande. C’est pénible. »