Suzanne Clément en vedette dans la nouvelle quotidienne d’ICI Télé

Suzanne Clément est de retour au Québec après plusieurs années d’absence pour défendre le rôle principal de la prochaine quotidienne d’ICI Télé.

Après «Virginie» et «30 vies» qui se déroulaient dans des écoles, et «District 31» qui carbure au rythme d’un poste de police jusqu'à la finale du 21 avril, c’est dans le milieu médical que la nouvelle fiction – qui n’a pas encore de titre – plongera les téléspectateurs.

C’est l’autrice des comédies «Trop» et «Sans rendez-vous», Marie-Andrée Labbé, qui écrit cette dramatique. Fabienne Larouche, qui a livré un record de 2400 épisodes de «Virginie» et de «30 vies» de 1996 à 2016, poursuit son travail de script-éditrice comme elle l’a fait auprès de Luc Dionne pour «District 31». Sa boite Aetios va par ailleurs partager la responsabilité de la production avec A Média.

PHOTO COURTOISIE, Julie Artacho

Mme Labbé n’a pas accepté d'emblée ce défi «parce que c’est une bouchée énorme» et un «engagement total» d’écrire 120 épisodes par année, elle qui venait d’achever la scénarisation de la deuxième saison de «Sans rendez-vous».

«Je ne vous dirai pas que je ne suis pas stressée, mais je dors bien et je travaille fort. J’essaie de ne pas me laisser envahir par autre chose que ce que j’ai à faire. Et, actuellement, l’histoire que je raconte me rend très heureuse», a-t-elle indiqué.

Cette histoire imaginée par l’autrice gravite autour de quatre amis de longue date qui bossent dans le même hôpital, dont l’urgentologue Emmanuelle Lacombe (Suzanne Clément), la leader du groupe. «Elle va vivre quelque chose dans sa vie, a indiqué Mme Labbé au cours d’une table ronde, mardi. Ses amis sont autour d’elle, leur lien est modifié à partir de ce moment-là et ça fait en sorte qu’elle devient le centre d’attention.»

Même chose pour la distribution. Celle-ci n’est pas encore complétée, mais cela ne saurait tarder, car les tournages, sous la houlette de la réalisatrice coordonnatrice Danièle Méthot qui est associée aux quotidiennes d’ICI Télé depuis des années, doivent se mettre en branle à la fin juin ou au début juillet. Mme Méthot est en ce moment à la table de montage des derniers épisodes de «District 31».

Retour de Suzanne Clément

Pour Suzanne Clément, c’est un retour au petit écran québécois, neuf ans après son départ après une seule saison d’«Unité 9», série dans laquelle elle incarnait la criminelle Shandy Galarneau, une femme frondeuse, fabulatrice et orientée sur les plaisirs de la chair.

Après avoir fait carrière en France et à l’international depuis 2013, Suzanne Clément revient au Québec pour se rapprocher de ses proches, elle qui a perdu son père l’an dernier. «Le milieu hospitalier, de jouer une urgentologue, pour moi ce sont des gens qui carburent à l’adrénaline, ce qui pourrait me ressembler beaucoup. Je suis une marathonienne qui aime sprinter de temps en temps», a dit la comédienne.

«J’aime aussi vraiment embarquer dans des défis que je ne connais pas, que je ne comprends pas encore.»

Responsabilités partagées

Les producteurs Fabienne Larouche et Michel Trudeau d’Aetios ne souhaitaient pas être associés à une autre quotidienne et voulaient passer le flambeau. Mais on les a convaincus de partager leur expertise et les différentes tâches avec une autre génération.

Guillaume Lespérance d’A Média («Tout le monde en parle», les «Bye Bye» de 2016 à 2021, «Discussions avec mes parents») a souligné qu’il n’avait jamais eu l’ambition de chapeauter 120 demi-heures par année. Un coup de fil de Radio-Canada et de Fabienne Larouche a suffi à le convaincre de faire le saut.

Fabienne Larouche a glissé qu’elle n’avait plus 30 ans. «Vous le savez, j’ai 63 ans, mais on est crinqués», a-t-elle lancé.

«Indéfendable»

TVA va également proposer une quotidienne intitulée «Indéfendable» dès septembre prochain.

On ne sait pas encore dans quelle case horaire cette production de Pixcom mettant en vedette Sébastien Delorme va s'installer.

La nouvelle série judiciaire est en tournage depuis la mi-février et sa distribution compte notamment sur le talent de Mikhaïl Ahooja, Mathieu Baron, Nour Belkhiria, Anne-Élisabeth Bossé, Marilyse Bourke, Michel Laperrière, Jean Maheux, Marie-Ève Perron, Martin-David Peters, Catherine Renaud et Tatiana Zinga Botao.