UMQ: une entente pour l’insertion des immigrants en régions

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a annoncé mardi avoir conclu une entente avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration sur l’insertion des immigrants dans les régions de la province.

• À lire aussi: De Montréal à Québec, des réfugiés courent pour l’espoir

• À lire aussi: Déjà 20 000 demandes de réfugiés ukrainiens au Canada

Le partenariat, qui porte sur l’employabilité dans l’administration municipale, la valorisation des régions comme terres d’accueil et la promotion des relations interculturelles, prévoit une aide financière du gouvernement Legault à l’UMQ de 643 000 $ sur trois ans.

«Le projet de l'UMQ annoncé aujourd'hui est une réponse concrète à l'inversion de la pyramide des âges que nous vivons actuellement au Québec. J'en suis particulièrement fier», a indiqué dans un communiqué Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé.

«Notre gouvernement s'est engagé, en collaboration avec ses partenaires régionaux et locaux, à augmenter l'attractivité des régions et à développer des collectivités plus accueillantes et inclusives pour les personnes immigrantes», a mentionné le ministre Jean Boulet.