CF Montréal: un heureux hasard pour Gabriel Gervais

C’est par un beau concours de circonstances que Gabriel Gervais est devenu président et chef de la direction du CF Montréal.

En 2020, Joey Saputo décide de prendre ses distances et crée un bureau de la direction. Il demande alors à Gabriel Gervais de s’y joindre comme représentant des anciens. Puis la pandémie frappe et les rencontres sont rares.

Avance rapide à décembre 2021 et laissons Joey Saputo raconter l’anecdote.

«Il m’a offert son aide parce que Kevin Gilmore venait de partir. Nous sommes allés dîner, nous avons discuté de ce qui pourrait être fait pour l’organisation et pendant ce temps, on recevait des CV pour le poste de président.

«Au milieu du lunch il m’a demandé ce que je pensais s’il soumettait sa candidature et je lui ai répondu que ça avait été long avant qu’il en parle», a laissé tomber en souriant le propriétaire du club.

Un rêve

«C’est un grand honneur et un privilège pour moi d’être président et chef de la direction. C’est un grand rêve qui se réalise et c’est un retour à maison.»

Ce début d’allocution était bien senti pour Gabriel Gervais, qui a marqué les beaux jours de la renaissance du club de 2002 à 2008.

Il y est allé de sa propre anecdote qui a permis d’expliquer pourquoi il a choisi de revenir au bercail.

«Ça fait près de 20 ans que j’ai enfilé le maillot de l’Impact, c’était en mai 2002. C’était le début d’une aventure qui a duré sept ans.

«On a eu beaucoup de succès à l’époque et ce qui est le plus précieux pour moi, ce sont les amitiés que j’ai développées et qui perdurent aujourd’hui», a-t-il dans ce a finalement résumé l’essence du sport.

Pas prévu

Gabriel Gervais oeuvrait au sein de la firme de services professionnels Deloitte depuis 2009. Il y était associé, alors pourquoi quitter un poste aussi intéressant.

«J’étais très heureux chez Deloitte, j’y étais depuis 13 ans et je ne cherchais pas à quitter. Par un heureux concours de circonstances, je me suis retrouvé dans le processus pour la présidence.

«Je me voyais, à 62 ans, prendre ma retraite comme associé. La seule place qui pouvait me faire partir, c’était pour revenir ici.»

Mais une fenêtre d’opportunité s’est présentée et elle a tout changé.

«C’est une façon de continuer mon histoire avec le club auquel je suis profondément attaché.»