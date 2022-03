Gymnastique: un mécanisme de plaintes indépendant d’ici l’été

Le gouvernement canadien dit vouloir mettre en place d’ici l’été un mécanisme indépendant qui permettra aux athlètes de signaler des cas de mauvais traitements. Il veut le rendre obligatoire pour tous les organismes nationaux de sport financés par le fédéral.

• À lire aussi: 71 gymnastes canadiens dénoncent des abus subis

La ministre des Sports du Canada, Pascale St-Onge, a fait cette annonce mardi, au lendemain de la parution d’une lettre ouverte cosignée par quelque 70 gymnastes, passés et actuels, dont des athlètes olympiques.

Ces signataires pour la plupart anonymes – dont le nombre a grimpé à 150 dans les dernières heures – ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme une « culture toxique » et des « pratiques abusives » au sein de Gymnastique Canada.

Dans leur missive, ils ont énuméré « des abus physiques, psychologiques ou sexuels » de la part d’entraîneurs, dont certains sur des athlètes d’âge mineur.

Les gymnastes ont déploré par le fait même l’inaction de leur fédération sportive, malgré les nombreuses plaintes qu’ils ont formulées au fil des ans.

Ils ont demandé au fédéral la mise sur pied d’une enquête indépendante dont les résultats seront rendus publics.

Des normes rehaussées

Ils ont notamment reçu le soutien mardi de l’ex-gymnaste albertain Kyle Shewfelt. Le médaillé d’or des Jeux d’Athènes a déclaré par l’entremise de son compte Twitter qu’il souhaitait « qu’un regard soit posé sur le passé afin de créer un meilleur futur ».

Dans une déclaration qui a notamment été envoyée au Journal, mardi, la ministre St-Onge a affirmé que le gouvernement « travaille avec la communauté sportive pour créer [un] mécanisme indépendant, qui sera géré par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada ».

Elle a ajouté que les normes et les attentes entourant les organismes qui reçoivent des fonds fédéraux ont été rehaussées.

« Nous cherchons à renforcer la façon dont nous surveillons les responsabilités des organismes pour assurer la sécurité de leurs athlètes. Nous tiendrons les organismes responsables s’ils ne répondent pas aux attentes », a poursuivi Mme St-Onge.

Un fléau

Cette sortie publique des gymnastes canadiens, dont fait notamment partie Rosie Cossar, participante des Jeux olympiques de Londres en 2012, s’ajoute à celles faites par des athlètes en skeleton, en bobsleigh, en aviron et en natation artistique notamment.

Gymnastique Canada réagit

Dans un communiqué publié mardi et signé par son conseil d’administration, Gymnastique Canada a affirmé avoir été « avisé » de la circulation d’une lettre ouverte, mais dit ne pas l’avoir reçue.

La fédération sportive a expliqué être « du côté des signataires de cette lettre » et a déclaré qu’elle était en accord avec le fait qu’un organisme externe et indépendant doit être mis en place afin de superviser les plaintes reçues.

« Nous convenons aussi que plus de travail doit être engagé pour créer des approches plus humanistes afin de permettre aux participants et aux participantes de s’épanouir », peut-on également lire.

Comportements dénoncés dans plusieurs sports

Nombre d’athlètes de fédérations sportives canadiennes sont sortis publiquement au cours des derniers mois afin de dénoncer des abus dont ils ont été victimes. Plusieurs ont demandé la tenue d’enquêtes indépendantes.

Gymnastique (mars 2022)

150 athlètes ont dénoncé le « climat toxique » et les « pratiques abusives » chez Gymnastique Canada.

Rugby (mars 2022)

Une étude indépendante pointe du doigt la structure dysfonctionnelle chez Rugby Canada et une culture de la haute performance non existante.

Bobsleigh et skeleton (février 2022)

90 sportifs ont demandé la démission de la directrice générale de Bobsleigh Canada Skeleton, Sarah Storey, et du directeur de la haute performance, Chris Le Bihan.

Aviron (fin 2021)

Des membres d’Aviron Canada ont fait part d’inquiétudes au sein de leur communauté, ce qui a mené, en février, à la mise en place d’un plan du programme de haute performance.

Natation artistique (octobre 2020)

Une enquête externe a été lancée chez Natation artistique Canada pour répondre à des plaintes d’abus et de harcèlement qui se dérouleraient depuis janvier 2019.