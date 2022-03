Un rare grand coup signé Justin

Il est souvent de bon ton de se moquer de Justin Trudeau. On le dit superficiel, poseur et mauvais stratège. Bref, on le voit comme une pâle copie de son mythique paternel, Pierre Elliott Trudeau ou monsieur Just Watch Me...

Pourtant, son fils vient tout juste de frapper un grand coup. Face à ses adversaires conservateurs et bloquistes, il signe un véritable échec et mat, dont plusieurs ne l’auraient même jamais cru capable.

Il s’est en effet assuré de l’appui du NPD de Jagmeet Singh, si tout va bien entre les deux chefs, jusqu’en 2025. Pour le gouvernement libéral minoritaire, c’est un cadeau providentiel.

Ce faisant, Justin Trudeau s’achète la denrée la plus précieuse en politique : du temps. Beaucoup de temps. Celui dont jouissent normalement les gouvernements majoritaires.

Pour le premier ministre canadien, ce sera suffisamment de temps pour préparer son héritage politique. Il pourra aussi décider d’en découdre pour un quatrième mandat d’affilée... ou de faire ses adieux à la vie politique.

Advenant même son départ, il aura amplement le loisir de s’assurer d’une succession la plus solide possible.

En échange du soutien du NPD, son engagement à instaurer entre autres des programmes pancanadiens de soins dentaires et d’assurance-médicaments viendra également aider Justin Trudeau à bonifier son propre legs politique sous un angle plus progressiste.

Marché conclu

Comme marché conclu, difficile très franchement de faire mieux pour les libéraux.

Aux antipodes, pour les conservateurs et Pierre Poilievre, le candidat en tête à la chefferie, le pacte Trudeau-Singh est un cauchemar-surprise. Sa réaction aussi immédiate que courroucée le confirme clairement.

L’espoir d’une élection générale d’ici 18 mois vient de voler en éclats. Par effet de contraste, l’alliance Trudeau-Singh contribuera aussi à coincer encore plus Pierre Poilievre dans le coin très à droite de l’arène idéologique.

Ce qui, à moins que Jean Charest remporte la chefferie, marginalisera d’autant plus le Parti conservateur aux yeux d’un électorat canadien qui, majoritairement, loge plutôt au centre ou au centre gauche.

Fieffé service

Quant au Bloc Québécois, il se voit ainsi privé de tout rapport de force possible lors des votes de confiance pour le gouvernement Trudeau.

Et pour Jagmeet Singh ? Non seulement vient-il de s’acheter une influence considérable auprès du gouvernement libéral de Justin Trudeau, mais comme chef, il en sort même particulièrement grandi.

Sachant fort bien que son parti ne prendra pas le pouvoir, son réalisme politique l’honore. D’autant plus qu’il s’en sert pour faire avancer quelques idées phares du NPD. Du même coup, il contribuera au mieux-être de la population canadienne.

Comme quoi, la politique n’est pas toujours un jeu tout d’abord cynique.

Derrière ce pacte, il ne faudrait d’ailleurs pas sous-estimer la volonté de Jagmeet Singh d’en user aussi pour bloquer la voie le plus longtemps possible au Parti conservateur.

Un parti qui, sous Harper et ses successeurs, se radicalise de plus en plus vers la droite de la droite. Qui plus est, une droite servie à la sauce républicaine américaine.

En cela, on pourra dire que si elle venait à bien tenir la route – un grand si malgré tout –, l’alliance Trudeau-Singh aura rendu un fieffé service au pays.