Une refondation électorale

« Refondation » : le gouvernement rechigne depuis quelques jours à reprononcer le mot.

Le 10 février, nul autre que le premier ministre Legault en usait pourtant : « Le ministre de la Santé s’est engagé, d’ici le mois de mars, à déposer un plan complet de refondation du réseau de la santé ».

Depuis, le terme a subi le même type de mise à l’index gouvernemental que d’autres vocables, tels « systémique » ou encore « crise du logement ».

Écoutez l'édito d'Antoine Robitaille lors de la rencontre Foisy - Robitaille diffusée chaque jour en direct 12 h via QUB radio :

Présomptueux

« Refondation » avait sans doute quelque chose de présomptueux. Est-ce possible en effet de « refonder » un tel mastodonte ?

À quoi ressemblerait, à terme, un système « refondé » ? J’imagine pour ma part ceci : on pourrait y consulter un médecin le jour même où l’on éprouverait de sérieuses inquiétudes quant à sa santé. Lorsque contraint d’aller aux urgences, on n’y attendrait que quelques minutes, dans un endroit propre et confortable (autant que ceux où travaille la haute fonction publique, disons), peu importe le mal qui nous afflige. Souffrant ou atteint d’une maladie agressive, on y serait opéré promptement.

Écoutez la rencontre Rémi Nadeau et Antoine Robitaille diffusée chaque jour en direct 19 h via QUB radio :

Bonne foi

Je rêve, je sais. Depuis des décennies, plus les promesses électorales ont été rompues, plus ce rêve s’est mué en idéal inatteignable.

Il y a 19 ans, Jean Charest « gagnait » (il est « bâti » pour ça, non ?) à Québec en promettant, le cœur sur la main, de « mettre fin à l’attente » une fois pour toutes, entre autres choses.

Philippe Couillard et Yves Bolduc ont tenté de changer les choses – et la plupart du temps, de faire croire que c’est ce qu’ils faisaient. Gaétan Barrette a opté pour la méthode brutale à partir de ce qu’il pensait être bon.

Il serait injuste d’affirmer que tous n’étaient que de mauvaise foi. Ils voulurent sincèrement améliorer les choses. Comme Jean Rochon avant eux. D’ailleurs, depuis 30 ans, des millions de Québécois ont été très bien soignés.

Mais que de promesses grandiloquentes, trompeuses ! La CAQ n’a pas fait exception. Elle devait aller chercher un milliard de dollars dans les poches des spécialistes, repenser la rémunération ; elle garantissait un médecin de famille à tous, une attente aux urgences réduite, etc.

Écoutez aussi l'émission balado d'Antoine Robitaille diffusée chaque jour en direct 19 h via QUB radio :

La pandémie a indéniablement plombé ses ambitions, et a agi comme révélatrice de grands problèmes du réseau. La CAQ revient donc, en cette fin de mandat, avec un autre grand plan.

La culture gestionnaire de Christian Dubé l’amènera peut-être à imposer quelques solutions efficaces, on pense à l’informatisation du mammouth.

Plusieurs autres problèmes risquent de demeurer, au premier chef, la tendance à la bureaucratisation. La CAQ avait beau, dans l’opposition, railler l’organigramme délirant du ministère et plaider pour qu’il devienne mince et agile, on constate qu’elle a elle-même engraissé « les hautes sphères du mastodonte » (selon les mots du péquiste Joël Arseneau). Il y a désormais 16 sous-ministres à la Santé alors qu’ils étaient 10 en 2018, révélait Le Journal, hier. Parmi eux, un ancien chef de cabinet de Gaétan Barrette et une ex-conseillère d’Yves Bolduc. Quant à Dominique Savoie, elle méritait carrément « d’être congédiée », vociférait Éric Caire dans l’opposition.

Au reste, on se demande comment, d’ici le 10 juin (dernier jour de la session parlementaire), le gouvernement réussira à faire adopter tous les projets de loi nécessaires à cette « refondation » qui ne veut plus dire son nom. Attention, bâillons devant ! Pour le reste, ce qu’on nous présentera aujourd’hui constituera d’autres promesses, du matériel électoral.