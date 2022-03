LEFEBVRE, Père Gaétan, CSV



Père Gaétan Lefebvre, est décédé au Centre Champagneur, à Joliette, le 28 mars 2022, à l'âge de 81 ans, dans sa 58e année de vie religieuse (1964-2022) et dans sa 54e de sacerdoce (1968-2022) dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada.Le Père Gaétan Lefebvre était né le 1er août 1940, dans la paroisse Saint-Isidore de Prescott, diocèse d'Ottawa. Il était le fils d'Omer Lefebvre et Germaine Denis, décédés.Le Père Gaétan Lefebvre a exercé son ministère dans des écoles et des paroisses des diocèses de Saint-Jérôme, Gaspé, Rimouski, Valleyfield, Saint-Boniface du Manitoba. Il était retiré au Centre Champagneur de Joliette depuis quelques mois.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses soeurs Réjeanne, Janine (Henri Quesnel), ses frères Germain (Carmen Joanis) et Réjean (Jeanine Brunet), ses belles-soeurs Louise Charbonneau Lefebvre et Liliane Saint-Louis Lefebvre, des neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces.Une veillée de prière aura lieu en sa mémoire le vendredi 1er avril 2022 à 19 h 30 à la132, SAINT-CHARLES NORD, JOLIETTELes funérailles du Père Lefebvre seront célébrées au même endroit en présence des cendres le dimanche 8 mai 2022, à 14 h.L'inhumation aura lieu au Cimetière de la Congrégation à Rigaud à une date qui sera annoncée ultérieurement.