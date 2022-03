DESCHAMBAULT, Line



À Montréal, le 7 mars 2022, est décédée à l'âge de 61 ans, Madame Line Deschambault, fille de Claude Deschambault et de Georgette Lussier.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son époux Serge Castonguay, ses enfants Catherine (Jean-Sébastien Gravel), Élie (Caroline Bernier-Dionne), Olivier, Vincent (Alice Picard), Laurie (Simon Paquette-Groulx), ses petites-filles Lili, Charlie et Athéna, ses soeurs Carmen (feu André Boissy) et Diane (Pierre Bélanger) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 10 avril de 13h à 17h au complexe funéraire :