FONTAINE, Henriette

(née Lamoureux)



À Saint-Eustache, le 28 février 2022, est décédée dame Henriette Lamoureux-Fontaine, à l'âge vénérable deNée à l'Annonciation, elle est allée rejoindre ses parents Blanche Larose et Henri Lamoureux, ainsi que son mari André Fontaine, sa soeur Aline et ses frères Robert, Réjean et Gilles.Henriette était une femme à l'esprit vif qui a su conserver une étonnante lucidité jusqu'à la fin.Artiste et artisane douée, elle fut très active et curieuse. Elle a voyagé et s'est impliquée avec beaucoup d'intérêt dans cette vie qu'elle aimait tant.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane (Sylvain Laberge) et son fils Denis, ses petits-fils Julien, Simon (Cindy), une arrière-petite-fille Laurie, ainsi que ses neveux et nièces, sa belle-soeur Madeleine et autres parents.Dans le respect de ses volontés, aucune cérémonie ne sera tenue. Nous savons que vous l'accompagnez en pensée.Elle salue tous ceux et celles qu'elle a côtoyés au cours de sa vie. Qu'elle repose en paix.