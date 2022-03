BRACCHI, Louis



À Montréal, le samedi 12 mars 2022 est décédé, à l'âge de 90 ans, Louis Bracchi, époux de feu Isabelle Rubio et père de feu Francine.Il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Michèle), Christiane (Yvan), Anne (Michel) et Marylise (Pierre-Luc) ainsi que de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 3 avril 2022 de 12h30 à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour au salon funéraire de Magnus Poirier à 16h .