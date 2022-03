LEMOINE (née DESMARAIS)

Yvette



À Montréal, le 25 mars 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée Madame Yvette Lemoine, autrefois de Sorel. Elle était la fille de Ernest Desmarais et de Bernadette Boucher.Épouse de feu Yvon Lemoine, elle laisse dans le deuil ses enfants André (Eileen Bryant), Guy (Louise Vézina) et Marie-José (Claude Dussault); ses petits-enfants Mark, Véronique, Alexandre, Charles, Henri et son arrière-petit-fils Benjamin ainsi que plusieurs autres parents et amis.Funérailles privées. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à Diabète Québec, 3750 boul. Crémazie Est, bur. 500, Montréal, QC, H2A 1B6.