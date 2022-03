PRÉGENT, Gilles



À Montréal le 16 mars 2022, est décédé M. Gilles Prégent, époux de son grand amour, Claudette Joanisse et fils de feu Aimé Prégent et de feu Alma Therrien.Il laisse dans la peine ses trois enfants tant aimés: Jacques (Véronique Hivon), Christiane (Luc Denis) et Thierry (Hélène Diller), ses petites-filles adorées Virginie et Iris et ses petits-fils qui ne sont plus petits: Paul, Louis et Simon. Il quitte aussi ses nombreux neveux et nièces, dont Lee et Nicole (feu Yves et Patricia Prégent), cousins, cousines et amis chers.La famille exprime sa reconnaissance à l'équipe d'infirmières pour la qualité des soins prodigués à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.La famille vous accueillera le vendredi 8 avril 2022 de 11h à 14h au complexe funéraireUne célébration aura lieu sur place à 14h.Au lieu de fleurs, les témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par des dons à la Société canadienne du cancer.