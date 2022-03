SHEWCHUK POITRAS, Cécile



À Terrebonne, le 22 mars 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée entourée de ses trois filles et de sa petite-fille Andréanne, Cécile Shewchuk, fille de feu Michel Shewchuk et feu Jeanne Vaillant.Elle laisse dans le deuil ses filles Sylvie (Jocelyn Beaudoin), Christiane (feu Alain Boisvert) et France (Dominic Beauchamp), ses trois petits-enfants Andréanne, Marilie (Éric) et Pier-Luc (Laurianne), ses deux arrière-petits-fils Laurent et Clément, ainsi que Stéphanie (Steve) et leurs trois enfants, son frère Jean-Paul (Rita), plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.L'ont précédée ses frères et soeurs Yvette, Thérèse, Hector, Michel et Gilles (Denise).La famille recevra vos marques de sympathie le samedi 2 avril de 10h à 14h à la:Les funérailles auront lieu en l'église de L'Épiphanie, le samedi 2 avril à 14h et de là au cimetière du même lieu pour l'inhumation.Prendre note que le port du masque ainsi que la désinfection des mains sont obligatoires en tout temps.