MANGIONE, Mary



À Brossard, le 26 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Mary Mangione, en religion Soeur Marie-Marguerite du Sacré Coeur.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, les Soeurs Compassionnistes Servites de Marie, ses frères et soeurs: Lucy, John, Bunny, Anne, Teresa, Joseph, (feu frères et soeurs: Peter, Rose, Sarah, Helen, Nicolas, Antony, Carmel) et nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er avril entre 19h et 21h ainsi que le samedi 2 avril entre 9h et 10h30 à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Les funérailles seront célébrées le samedi 2 avril à 11h, en l'église La Résurrection au 7865 boul. Milan, Brossard, QC, J4Y 2M7.