DAVIAU LÉVEILLÉ, Jeannine



Au CHRDL de Joliette, le 14 mars 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Jeannine Léveillé, demeurant à Rawdon, autrefois de Saint-Lin-Laurentides. Elle était l'épouse de feu Raymond Daviau.La défunte laisse dans le deuil ses enfants Richard, Robert (Mario Cadorette), Réjean (Catherine Champagne) et Johanne (Roland Trudeau), ses petits-enfants Karoline, Karine, Mathieu, Charles, Julien, Pascal, Étienne et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants Élyane et Éliott, sa soeur Marie (Robert Allary), ses beaux-frères et belles-soeurs: Jacques (Camille Smith), Lise, Gérard (Lise Desjardins), Hélène (Mario Grenier), Nicole Chevarie, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances le samedi 2 avril à 13 h en l'église de Saint-Lin-Laurentides. Les funérailles auront lieu à 14 h, suivies du dépôt de l'urne au Columbarium de la2545, RUE EUGÈNE-MARSANSTE-JULIENNEFleurs et dons seront acceptés au salon de la coopérative pour le dépôt de l'urne au Columbarium.Gaston Pothel | 450-839-3450