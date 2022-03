Découvrez comment Omer Akkus, qui n'avait que 83$ en poche à son arrivée, a réussi à percer au Québec

Vingt ans après son arrivée au Canada, Omer Akkus est à la tête de la chaîne Econoplus et de la gamme de meubles Akkus. Portrait d’un entrepreneur inspirant qui, en arrivant ici, avait moins de 100$ en poche et ne parlait pas le français.

C’est au début des années 2000 qu'Omer Akkus a mis les pieds au Canada pour la première fois, plus précisément à Niagara Falls, en Ontario. Le Turc d’origine avait été appelé en renfort par son cousin: ce dernier souhaitait qu'Omer s’occupe de son commerce pour qu'il puisse, lui, veiller sur son enfant souffrant d’un cancer.

À l'époque, Omer avait peu de moyens financiers, mais beaucoup d’ambition! Peu de temps après son arrivée, il a vite pris son destin en main en lançant sa propre entreprise de distribution de fruits et légumes, puis une seconde entreprise dans le domaine du transport.

Cette deuxième entreprise lui a fait prendre conscience que des milliers d’électroménagers usagés finissaient au dépotoir chaque jour, et c’est à ce moment que l’idée d’Econoplus a germé. «Je me suis dit que je pourrais faire d’une pierre deux coups: me lancer en affaires et protéger l’environnement en donnant une seconde vie à ces objets», raconte le fondateur.

Un succès rapide

En septembre 2010, un premier magasin Econoplus – d'à peine 1500 pieds carrés – a vu le jour dans le quartier Hochelaga; un mois plus tard, un deuxième magasin ouvrait ses portes à Sherbrooke. La demande était telle que les stocks s’écoulaient à la vitesse de l’éclair en seulement une journée!

Il faut dire que le concept est attirant: les magasins offrent des produits usagés remis à neuf, dans un état impeccable, à prix avantageux et sans délai d’attente.

Devant ce succès, l’entrepreneur n’a pas tardé à ouvrir d’autres succursales. En cinq ans seulement, une dizaine de magasins ont trouvé pignon sur rue, d’Ottawa à Lévis, en passant par Laval.

On peut désormais y acheter des produits neufs, par exemple les électroménagers Vestel, comprenant la ligne Finlux, distribués par Meubles Akkus – seul distributeur canadien.

M. Akkus est très fier de l’impact de son entreprise sur l’environnement. Chaque année, plus de 115 000 électroménagers sont recyclés par Econoplus. À titre comparatif, cela équivaut à éliminer la quantité de CO 2 rejetée par une voiture qui aurait parcouru 442 000 000 kilomètres.

Une grande famille

Malgré le succès de son projet d’affaires, M. Akkus n’a jamais perdu de vue les valeurs initiales de l’entreprise: l’environnement et la famille.

Pour lui, il est important que ses employés sentent qu’ils font partie d’une grande famille: «Je les connais tous, ils ne sont pas des numéros. Nous avons des employés qui sont avec nous depuis de nombreuses années et je crois fortement qu’ils contribuent à la réussite de nos magasins.»

D’ailleurs, l’entrepreneur porte également une attention particulière à l’expérience vécue par ses clients lors de leurs visites: «Je souhaite qu’ils se sentent bien, qu’ils aient accès à un environnement propre et professionnel. Je ne veux pas qu’ils aient l’impression d’être dans un entrepôt froid où on vend nos surplus.»

Le fondateur croit que le succès d’Econoplus repose, entre autres, sur la fidélité de ses clients. Plusieurs apprécient les valeurs humaines véhiculées par l’entreprise. Par exemple, Omer Akkus se donne pour mission d’aider les immigrants en leur offrant de bons produits à prix accessibles.

Meubles Akkus: unique et personnalisé

Toujours à la recherche de possibilités d’affaires, Omer a récemment lancé une gamme sur mesure portant son nom, Meubles Akkus, offerte chez Econoplus.

Conçus et produits au Québec – ainsi qu’en partenariat avec 52 manufacturiers européens –, les meubles ont un look unique et rafraîchissant, en plus d’être pratiques. On trouve notamment des sectionnels ergonomiques avec système audio, des bases de lit avec rangement et un fauteuil avec système Bluetooth. Le petit plus? Tous les modèles de meubles sont personnalisables selon les besoins du client.

Malgré ce côté sur mesure, tous les meubles de la gamme Akkus sont offerts à des prix imbattables et dans des délais de livraison qui ne dépassent pas trois mois (pour un produit personnalisé, il faut toutefois compter cinq semaines supplémentaires).

Éconoplus est la plus grande entreprise dans le monde à donner une seconde vie aux électroménagers. Découvrez comment en visionnant le segment de Salut Bonjour!

Pour encourager une entreprise d’ici qui a à cœur le bien-être de sa clientèle, visitez un magasin Econoplus! Meuble, réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, congélateur, canapé, lit, matelas... vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour la maison.