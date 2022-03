DEMERS, Marielle



De Repentigny, le 21 mars 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Marielle Demers, épouse de feu M. Léopold Laforest.Elle laisse dans le deuil ses filleuls Michel (Francine) et Sylvain (Chantal), sa belle-soeur Réjeanne (feu Claude), ses neveux et nièces: Ginette, Francine (Jacques), Gaétan (Guylaine), Johanne (Pierre), Sylvain (Margot), Serge (Chantal), Guy (Lucie) et Karina (Guillaume) ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le 10 avril 2022 de 10h à 14h auUne cérémonie suivra à 14h en la chapelle.