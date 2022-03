BOUDRIAS, Soeur Priscille

(Thérèse du Rosaire)



Au Centre Palliatif Bruyère, Ottawa, Ontario, le 25 mars 2022 est décédée Soeur Priscille Boudrias, de la Congrégation des Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans et trois mois. Elle était née à Kiamika, Québec, le 9 décembre 1936, de feu Zotique Boudrias et de feu Thérèse Deschamps.Outre sa communauté, Soeur Priscille laisse dans le deuil sa soeur Henriette (Martial Désabrais) et son frère Normand (Suzanne Désabrais), ainsi que plusieurs neveux et nièces. Prédécédée par Pierrette, Aurise, André (feu Denise Cyr) Odette (feu Denis Gravel), Rosaire (Viviane Piché) et Denis.La liturgie des défunts sera célébrée en l'église Ste Euphémie, 718 rue Principale, Casselman, le jeudi 31 mars 2022 à 14 h. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame d'Ottawa à une date ultérieure.La direction des funérailles a été confiée au :709, PRINCIPALE, CASSELMAN, ONTARIOTél. 613-764-3286 - Téléc. 613-764-5279brent@lamarche-hill.com