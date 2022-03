Cinq nouveautés attendues sur la plateforme Vrai

La plateforme Vrai ajoute cinq nouveautés à son offre pour marquer l’arrivée du printemps.

Le 10 mai, on lancera Resto pop-up, une production de Sphère Média réalisée par Paul-Maxime Corbin dans laquelle on s’intéresse à des chefs qui vont cuisiner au Resto pop-up pour une seule soirée. Ils devront concocter des plats permettant de goûter à leur culture d’origine en compagnie de Tamy Emma Pepin, qui animera les discussions.

Suivra à compter du 17 mai Bergie, une série de trois épisodes produite par Télégramme Média et retraçant le parcours du tigre, qui continue de partager ses analyses sur le hockey à TVA Sports. Le réalisateur Félix St-Jacques retourne dans la jeunesse de Michel Bergeron dans le quartier Saint-Michel, à Montréal, et se penche sur sa carrière dans la LNH ainsi qu'à la télé grâce à quantité d’archives. Des proches, des amis et d’anciens hockeyeurs sautent aussi sur la glace pour l'occasion.

Toast Média ainsi que les réalisateurs Brian Desgagné et Christine Doyon suivent sur huit épisodes l’ex-mannequin Marikym Hervieux et sa partenaire d’affaires Claudine de Repentigny, au sein de leur agence de mannequinat. Nouveaux visages sera disponible à compter du 7 juin.

Stéphane Fallu poursuit son expérience auprès des animaux en pilotant Refuge animal – mission: aristopattes dès le 21 juin. Le réalisateur Francis Darche, Trio Orange et l’artiste braquent les projecteurs sur l’organisme de bienfaisance Les Aristopattes, qui aide les animaux domestiques abandonnés qui sont blessés ou malades. Huit épisodes ont été produits.

Enfin, les six épisodes de Pole dance, une production de Locofilms, seront disponibles dès le 19 juillet. Le réalisateur Jeff Proteau interroge quatre adeptes de «pole dance» qui démontrent toute leur passion pour cette discipline. Pour deux participantes, il s’agit d’abord d’un sport, pour une autre c’est de l’art et la dernière assume le jeu de séduction qui peut y être associé.