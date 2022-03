«Difficile» de prédire le nombre de réfugiés ukrainiens qui arriveront au Canada

Même si environ 60 000 Ukrainiens ont demandé l’autorisation spéciale pour trouver refuge au Canada dans les deux dernières semaines, il est «difficile» de prévoir combien d’entre eux sont réellement prêts à traverser l’Atlantique pour changer de vie.

«Nous avons beaucoup d’applications qui entrent, mais il y a une différence entre quelqu’un qui est approuvé pour venir au Canada, et quelqu’un qui choisit de venir au Canada», a expliqué mercredi le ministre de l’Immigration Sean Fraser.

Le personnel canadien sur le terrain et même l’Union européenne constatent qu’à ce stade de la guerre, nombreux sont les réfugiés qui préfèrent rester en Europe, et surtout, près de la frontière ukrainienne.

«Ils aiment l’idée de pouvoir retourner en Ukraine une fois que ce sera sécuritaire, mais ils veulent s’assurer d’exercer les options qui s’offrent à eux», a poursuivi M. Fraser lors d’un scrum au Parlement.

«Le temps dira si cette option restera viable pour eux.»

Ceci pourrait expliquer le nombre important d’applications à l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, mais que seulement 12 000 Ukrainiens ont été accueillis au pays depuis le début de l’année, selon les derniers chiffres disponibles.

Plus d’un mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le nombre de réfugiés est évalué à plus de 4 millions. La plupart de ceux-ci, surtout des femmes et des enfants, se trouvent dans des pays périphériques à l’Ukraine, comme la Pologne.

L’offensive russe sur les villes d’Ukraine se poursuivait de plus belle mercredi, un jour après que la Russie a affirmé vouloir prendre un peu de retrait dans deux villes, dont la capitale de Kyïv.