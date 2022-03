Diminution spectaculaire des délais au 311

Malgré un nombre de demandes en légère hausse, le service 311 a pu améliorer de façon notable dans la dernière année son délai de réponse moyen aux appels et aux courriels.

• À lire aussi: Montréal veut en faire davantage pour lutter contre le racisme et la discrimination

• À lire aussi: Heures supplémentaires: les fusillades à Montréal coûtent une fortune en policiers

Sur l’ensemble du territoire de la Ville, les délais de réponse au téléphone ont diminué de 63%, pour s’élever à 1 minute 37. Près du trois de ceux-ci ont été pris en charge en moins de 100 secondes, alors que le taux était de 49% pour 2020.

Quant aux courriels, le délai de réponse moyen est passé de 4,1 jours à 2,1 jours.

Au total, la Ville a reçu 744 802 communications en 2021, soit une augmentation de 1,5% par rapport à l’année précédente.

«On pourrait dire que c’est la meilleure année à vie du 311», a souligné à ce propos, Josée Bédard, directrice de l'expérience citoyenne et des communications à Montréal, qui présentait le bilan des opérations au comité exécutif de la Ville.

Présentement, 12 arrondissements travaillent ensemble au sein du Centre de services 311 de la Ville, alors que les sept restants opèrent de façon parallèle. Ces moyennes incluent toutefois les 19 arrondissements montréalais.

Les arrondissements regroupés performent tous mieux que les non regroupés. Pour ces premiers, le délai moyen d’attente au téléphone est de 33 secondes, et d’une journée pour les courriels.

À cet égard, Mercier – Hochelaga-Maisonneuve peut servir d’exemple, alors qu’il est passé de cancre, à l’un des arrondissements les plus efficaces après avoir fait la transition vers le Centre de services.

Son niveau de service téléphonique est passé de 22% à 96%, et les délais courriel, de 14,1 jours à 1,2 jour. L’échantillon est toutefois limité, alors qu’il n’a qu’un mois de données au sein des arrondissements regroupés.

«Plus on regroupe d’arrondissements, plus on a une force de frappe importante, et mieux ça nous permet de jauger avec les horaires des employés pour s’assurer de bien suivre la planification», a expliqué Mme Bédard, qui ajoute que ça permet au 311 d’avoir une plus grande marge de manœuvre.

Elle révèle que son équipe prévoit ajouter un treizième arrondissement au Centre de services d’ici la fin de l’année.