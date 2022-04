Douleurs aux genoux? Un nouvel examen efficace et accessible maintenant disponible

Si en descendant ou en montant les escaliers, en courant ou même en marchant vous souffrez de douleurs aux articulations, particulièrement aux genoux, vous réalisez vite les limitations que cet inconfort peut entraîner.

Qu’elle soit aiguë ou plutôt sourde, quand cette douleur fait surface, elle vous quitte rarement au quotidien. Ce problème est assez fréquent, puisqu’une personne sur cinq dit souffrir ou avoir souffert de douleurs aux genoux.

Heureusement, il existe maintenant un nouvel examen médical venant aider le diagnostic des causes de la douleur aux genoux en mouvement. Il s'agit de la genougraphie, un examen développé par les centres universitaires du Québec, réalisé à l'aide du système KneeKG.

En quoi consiste ce nouvel examen?

Comme l'électrocardiogramme le fait pour le cœur, le système KneeKG vient analyser la fonction de l'articulation du genou afin de comprendre les causes de la douleur dans le mécanisme du genou.

L'examen se présente comme une nouvelle technique d'évaluation, qui permet de réaliser une évaluation objective des causes de la douleur, en s’appuyant sur des données prises directement de l’articulation et non à travers les muscles et la peau.

Contrairement aux rayons X ou à l’IRM, les données de la genougraphie concernent le fonctionnement du genou, et non son état statique. Il s’agit d’un procédé non invasif qui vient fournir des données précises au clinicien quant au mouvement de l’articulation pendant que le patient marche sur un tapis roulant, avec un exosquelette apposé sur son genou.

À la suite de l’évaluation, un plan de traitement personnalisé est produit et mis en place pour le patient, afin de corriger les problèmes biomécaniques spécifiques à la douleur du genou évalué.

L’examen permet de détecter les problèmes de l’articulation afin de soulager la douleur, prévenir des blessures ligamentaires ou l’aggravation de problème. Il fournit des données précises, qui permettront au patient de corriger le problème rapidement, et d'avoir un entraînement beaucoup plus sain, sans douleur.

À qui s’adresse la genougraphie?

Vous vous demandez si le système KneeKG est pour vous? Sachez qu’après un examen de la genougraphie et les traitements qui y sont rattachés, 42% des patients disent n’avoir plus aucune douleur et 84% se disent satisfaits de leur parcours de soins lorsque la genougraphie a été utilisée au travers de celui-ci.

Vous souffrez de douleurs aux genoux dues à une des raisons suivantes? Arthrose du genou Blessures ligamentaires, méniscales ou douleur post-remplacement total du genou Blessures sportives Douleur au genou

Vous êtes entre de bonnes mains

Les avancées dans la science et la médecine permettent aux professionnels de la santé de soigner de plus en plus de maux, et il en est de même avec les douleurs aux genoux.

À la suite d’une genougraphie, plusieurs personnes (63%) ont décidé de reporter leur chirurgie au genou après un an de traitement, et 80% de ces patients l’ont reportée à nouveau après quatre ans de traitement.

Cet examen est offert dans plus d’une quarantaine de centres à travers le Québec. Rendez-vous à genougraphie.ca pour consulter la liste complète.

Comment se déroule l'examen: 1. Le patient marche pendant quelques minutes sur un tapis roulant avec des capteurs sur le genou afin de bien évaluer le mouvement de l'articulation. 2. L'intelligence artificielle développée par Emovi, associée avec le système KneeKG, analyse les informations recueillies et fournit un algorithme de traitement adapté à la condition du patient, de manière totalement objective. 3. Un plan de traitement est fourni au patient, qui, à l'aide de quelques exercices, retrouve sa mobilité et sa liberté de mouvement.

Dites adieu à la douleur et retournez rapidement à vos activités quotidiennes sans limitations grâce à la genougraphie avec le système KneeKG d’Emovi.