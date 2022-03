LEMON, Albert



À Brossard au CHSLD Champlain, est décédé M. Albert Lemon, le 9 mars 2022, à l'âge de 88 ans et 2 mois, époux de feu Mme Pauline Valade.Il laisse dans le deuil ses filles: Danielle et Sylvie (Sylvain Lizotte), de même que ses 3 petits-enfants: Annikim (Simon), Pénéloppe et Tristant (Juliana), ainsi que ses frères Jean, Pierre (Claire) et sa soeur Fleurette, ses neveux, nièces, autres parents et amis.Nous désirons offrir nos plus sincères remerciements au personnel de la Résidence Soleil Manoir Brossard pour leur service de qualité auprès de notre père et plus précisément à Mme Fabiola Diaz qui a toujours su répondre adéquatement à toutes nos demandes et questions. Également au personnel de l'Hôpital Charles-Le Moyne et du CHSLD Champlain Brossard pour les bons soins prodigués.La famille vous accueillera, en présence des cendres, le mardi 5 avril 2022 de 17h à 21h, au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu en chapelle à 20 h 30.Pour ceux et celles qui le désirent, vous pouvez faire un don à la Fondation canadienne du rein.