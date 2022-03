BAIRROS FERREIRA, Julia



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Julia Bairros Ferreira, entourée de l'amour de ses deux filles le 23 mars 2022. Elle nous a quittés pour aller rejoindre son époux Fernando Martins Ferreira et tous ceux qu'elle avait aimés.Son départ laisse dans le deuil ses filles Paula et Magda, ses soeurs Odete, Maria-Emilia, Cremilde et Gertrudes ainsi que ses beaux-frères, nièces et neveux.La famille recevra les condoléances vendredi le 1 avril 2022 de 16h à 21h au complexe :Les funérailles seront célébrées samedi le 2 avril 2022 à 11h30 à l'église Santa Cruz (60, rue Rachel ouest, Montréal, Qc) et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.