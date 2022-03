MÉNARD, Pierrette (Léveillé)



Au CHSLD de Ste Ste-Dorothée, suite à de nombreux séjours à l'hôpital, est décédée Mme Pierrette Ménard (née Léveillé). Elle était la fille de feu M. Henri Léveillé et de feu Mme Marie-Rose (Éthier) Léveillé, de Laval.Elle laisse dans le deuil son époux Claude Ménard, ainsi que de nombreux parents et amis: de la grande région métropolitaine de Montréal, de Québec, de Gaspé et du Bas St-Laurent.Nous tenons à remercier tout le personnel du département d'hémodialyse de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, ainsi que du CHSLD de Ste-Dorothée de Laval, pour les bons soins prodigués et l'encouragement apporté au cours de ses séjours.Un service religieux, ainsi que la mise en terre des cendres auront lieu le samedi 10 septembre 2022 à 14h en l'église paroissiale, située au 150 rue Principale à Laval. L'église sera ouverte une heure avant pour vous accueillir.