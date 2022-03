[PHOTOS] Il retrouve enfin sa conjointe ukrainienne au Québec, loin de la guerre

Éric Mainguy et sa femme sont enfin réunis. Katerina, sa fille de 10 ans Satya et sa mère Natalia sont finalement arrivées au pays un mois après avoir fui la guerre en Ukraine et ont bien l’intention de s’offrir une nouvelle vie au Québec.

Le Journal avait raconté l’histoire de M. Mainguy et de sa conjointe quelques jours après le début de la guerre en Ukraine à la fin février.

Le couple, qui s’est marié en janvier dernier à peu près un an et demi après s’être rencontré en ligne, s’est finalement retrouvé tard mardi soir, à l’aéroport de Québec.

«Je ne pouvais pas croire que c’était enfin terminé», a confié Katerina, rencontrée mercredi par le Journal dans la maison des parents de son conjoint, où toute la famille est installée.

«On a réalisé dans l’auto qu’on n’avait même pas pleuré en se voyant. On est tellement encore sur l’adrénaline, tout ça est allé tellement vite. Et comme on se parlait tous les jours, c’est comme si on n’avait pas été séparés malgré la distance», ajoute son conjoint.

La peur au ventre

Katerina, Satya et Natalia ont fui la ville de Chornomorsk, près d’Odessa, quand les bombardements commençaient à se rapprocher dangereusement. Elles sont parvenues à rejoindre la frontière moldave, avant d’ensuite se déplacer vers la Roumanie.

«On ne croyait pas que ça irait si loin. Au début, ce n’était que du bla-bla, que des paroles en l’air. [...] Mais le premier matin où j’ai été réveillée par une bombe, par le son et les murs qui tremblent, je ne savais pas comment réagir», raconte avec courage Katerina.

«Tu le ressens jusqu’au fond de ton ventre. J’avais tellement peur.»

Après avoir fui, les trois Ukrainiennes ont trouvé refuge chez une famille roumaine. Des anges tombés du ciel confient-elles.

«Nous sommes devenus des amis. Je ne croyais pas que les gens pouvaient autant vouloir aider les autres. Ils ont tout fait pour nous faire sentir chez nous», se rappelle avec émotion Katerina.

Retrouver la paix

Maintenant en sécurité, la famille espère pouvoir retrouver un peu de paix dans leur nouvelle vie au Québec.

«Je parle chaque jour avec la famille et les amis restés là-bas. Je me sens coupable parfois d’avoir pu quitter, d’être finalement ici en sécurité, mais Éric me rappelle chaque fois de ne pas m’en vouloir», témoigne Katerina, qui a notamment vu sa sœur choisir de rester en Ukraine avec son mari qui ne pouvait quitter.

«Nous, on ne peut rien espérer de plus que ce qu’on a là. On est ensemble et on est heureux», ajoute Éric Mainguy, parlant de sa rencontre avec Katerina comme de celle de deux «âmes sœurs».

