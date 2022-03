Expos Fest a recueilli près d’un million de dollars

Le Gala Expos Fest a récolté cette année la somme de 116 300 $. L’événement a permis au cours des dernières années d’amasser la somme d’un peu plus de 950 000 $ au profit de la Fondation Kat D Dipg de l’Hôpital pour enfants de Montréal. Les invités ont passé une soirée mémorable en compagnie de plusieurs anciens joueurs des Expos.

Photos Kevin J Raftery, Pascale Vallée

J’ai éprouvé beaucoup de plaisir à expliquer à ces grands et légendaires joueurs des Expos comment le paternel de Guerrero était supérieur à son fils. Rondell White est en compagnie de deux membres du Temple de la renommée, Vladimir Guerrero et Tim Raines, et Cliff Floyd.

Geneviève Langlois, de RDS, et Jean-Philippe Bertrand, de TVA Sports, ont fait vibrer la salle lors de leur présentation des joueurs.

Le voltigeur Rondell White et le releveur Jeff Reardon demeurent en Floride.

Le lanceur Javier Vasquez, qui travaille au sein de l’Association des joueurs, est accompagné de Wallace Johnson, qui a frappé le triple victorieux qui a permis aux Expos de remporter le championnat en 1981.

Le grand lanceur dominant avec les Expos dans les années 1970, Mike Torrez, est en compagnie du lanceur Bryn Smith et de l’ancien entraîneur des Expos, Pierre Arsenault.

Jimmy Zoubris, de la Ville de Montréal, a rencontré l’excellent lanceur gaucher Jeff Fassero, un membre de l’équipe de 1994 qui a été privée d’un championnat en raison de la grève des joueurs.

Le Québécois Denis Boucher, qui est recruteur avec les Yankees, et l’un des meilleurs lanceurs de l’histoire des Expos, Steve Rogers, ont laissé leur marque avec la formation montréalaise.

Trois commentateurs qui ont marqué l’histoire des Expos, l’ancien joueur de l’année et voltigeur de droite, Ken Singleton, Dave Van Horne et Jacques Doucet.

Perry Giannias, le président fondateur de l’Expos Fest, deuxième de la gauche, est entouré des membres de son comité organisateur.

Éric Gagné, ex-gagnant du trophée Cy-Young, est en compagnie de Bartolo « Big Sexy » Colón et du joueur de troisième but Sean Berry.