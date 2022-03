LEPAGE, Gérard



À Saint-Eustache, le 23 mars 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé Monsieur Gérard Lepage, époux de Madame Pauline Boucher.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Eric (Karine) et Martin (Katy), ses petits-enfant Anthony et Audrey, sa soeur Lucille, ses frères Yvon et Lionel, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Saint-Eustache pour leur soutien et les bons soins prodigués.