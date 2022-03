Incendie mortel à Gatineau: deux personnes accusées d’homicide

Deux individus ont été arrêtés, mardi, par la police de Gatineau (SPVG) en lien avec un incendie qui a coûté la vie à un homme de 43 ans, le 26 janvier dernier.

• À lire aussi: Gatineau: un homme dans la quarantaine perd la vie dans un incendie

Éric Dion, 41 ans, et Caroline Dupuis-Lepage, 31 ans, ont comparu mercredi à la Cour du Québec pour faire face à des accusations d’incendie criminel mettant en danger la vie humaine, complot et homicide au deuxième degré.

Les deux suspects, connus des policiers pour divers crimes mineurs, ont été arrêtés le 29 mars par des patrouilleurs du Service de police de la Ville de Granby pour un délit mineur.

«Sachant que les deux individus étaient des suspects dans une enquête du SPVG, l’équipe du Service de police de la Ville de Granby a informé les enquêteurs de Gatineau des arrestations», a expliqué le SPVG par communiqué, ajoutant que M. Dion et Mme Dupuis-Lepage connaissaient la victime de l’incendie.

Les évènements se sont produits le 26 janvier dernier. Vers 5 h 30, ce matin-là, un incendie s’est déclaré dans un immeuble à logements situé au 190 rue Saint-André à Gatineau.

Trois personnes avaient réussi à sortir d’elles-mêmes du bâtiment en flammes, alors qu’une quatrième personne a été extirpée des lieux par les pompiers puis prise en charge par les ambulanciers. Le décès de Martin Rock, 43 ans, a été constaté sur place.

Le SPVG a souligné que l’enquête ouverte pour déterminer les causes et circonstances exactes de l’incendie se poursuit et que d’autres accusations pourraient s’ajouter.