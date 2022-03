La plus grande épicerie cétogène à Montréal

La propriétaire Mallika, – affectueusement surnommée « Madame Sourire » – a senti qu’il y avait un manque sur ce plan et ont donc décidé en 2020 d’ouvrir Keto Épicerie Montréal sur la rue Saint-Hubert.

« Commander en ligne des aliments cétogènes, ce n’est pas du tout la même expérience que de pouvoir les acheter chez nous, explique Mallika. Ici, non seulement il est possible de faire des dégustations, de comparer des produits, mais on se fait un plaisir de partager nos connaissances avec nos clients et de répondre à leurs questions. »

Faits maison

Une autre grande fierté des propriétaires est de pouvoir offrir des produits faits maison et par des traiteurs d’ici. Pains, céréales, pâtisserie, repas préparés... tout est certifié keto et donc faible en glucides. De plus, si vous êtes à la recherche d’aliments végan, sans produits laitiers, sans gluten ou sans noix, Keto Épicerie Montréal est aussi votre destination de choix.

« Chaque semaine, nous avons de nouveaux produits à découvrir dont plusieurs fruits de mer du Québec. »

Pour en savoir plus ou pour passer une commande, n’hésitez pas à contacter Mallika par téléphone (438) 387-0566 ou venez la voir au 7586 rue Saint-Hubert.

Visitez également la page Facebook de Keto Épicerie Montréal où sont affichés les menus de la semaine et les nouveaux arrivages.

Livraison offerte avec Door Dash

ketomontreal.ca