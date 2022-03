La santé, la question de l’urne

Dans 186 jours, les Québécoises et les Québécois vont se rendre aux urnes pour donner un deuxième mandat à François Legault ou élire un nouveau gouvernement.

Il y aura des débats sur mille et un sujets, mais il est clair que la santé sera la question qui va mobiliser le plus l’attention des Québécois.

Après plus de deux ans de confinement pour protéger notre réseau de la santé, il est clair que nous ne voulons plus vivre ça et que nous donner un gros coup de barre dans ce système, qui accapare près de la moitié du budget du Québec.

La présentation, mardi, du plan de Christian Dubé cherche exactement à s’assurer que la CAQ soit prête pour l’élection.

Un bon employeur

Dans nos hôpitaux, il y a un manque flagrant de personnel. Pour s’assurer de retenir ses employés, M. Dubé a tout a raison de dire que le réseau doit être un « employeur de choix. »

Présentement, ce n’est pas le cas. La centralisation des pouvoirs a provoqué un affaiblissement du sentiment d’apparence des employés vis-à-vis leur employeur.

Ce n’est pas une mince tâche de changer ça. Cependant, reconnaître cette faiblesse est sans aucun doute un pas dans la bonne direction.

Les partis d’opposition

De leur côté, les différents d’opposition doivent présentement, au-delà de dire que l’annonce de M. Dubé est électoraliste, nous dire ce qu’ils vont mettre sur pied.

Ils devront nous démontrer qu’ils pourront le faire de façon plus rapide, plus efficace et d’une manière plus abordable. Un gros défi !

De plus, le PLQ, QS et le PQ doivent essayer d’avoir une vision différente de celle de la CAQ. Disons que depuis le début de la pandémie, ils non pas réussi à se démarquer.

Ainsi, Éric Duhaime pourrait profiter davantage de la question de l’urne que les autres oppositions pour faire un contraste avec la CAQ.