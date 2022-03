Légère augmentation des dépenses touristiques au Canada

Les dépenses touristiques au Canada ont augmenté de 4,4 % en 2021, après avoir enregistré une baisse vertigineuse de 49 % en 2020.

Selon les données de Statistique Canada publiées mercredi, les principaux facteurs à l'origine de cette augmentation étaient l'hébergement (+16,8 %) et les services de restauration (+13,3 %).

«Ces hausses ont plus que contrebalancé les baisses annuelles observées dans le transport aérien de passagers (-17,8 %) et les services de voyages (-33,3 %)», a précisé l’agence fédérale.

Pour le quatrième trimestre de 2021, les dépenses touristiques au pays ont par ailleurs augmenté de 8,7 %, après une hausse de 29,3 % au troisième trimestre.

«Malgré la menace persistante de la COVID-19 et l'émergence de nouveaux variants tout au long de 2021, l'augmentation des taux de vaccination tout au long de l'année et l'assouplissement des restrictions qui en découle ont entraîné une hausse des dépenses touristiques au Canada en 2021. À la fin du troisième trimestre, les voyageurs entièrement vaccinés étaient autorisés à entrer au Canada pour des voyages non essentiels», a indiqué Statistique Canada qui appelle qu’au cours du quatrième trimestre le Canada a rétabli certaines exigences en matière de voyages en raison du variant Omicron.

L’emploi dans le secteur du tourisme ont pour leur part augmenté de 5,1 % au quatrième trimestre, principalement grâce aux services de restauration (+4,8 %) et de l'hébergement (+5,7 %). Pour l’ensemble de l’année 2021, il a progressé de 1,5 %.

Par ailleurs, le produit intérieur brut (PIB) du tourisme a progressé de 11,9 % au quatrième trimestre de 2021, et de 5 % par rapport à un an plus tôt. «Malgré cette hausse, le PIB du tourisme au quatrième trimestre était inférieur de 35 % aux niveaux enregistrés avant la pandémie», a noté Statistique Canada.