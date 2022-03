Les Rangers en arrachent une aux Red Wings

Les Rangers de New York ont signé un quatrième gain consécutif en battant de justesse les Red Wings de Detroit 5 à 4 en prolongation, mercredi soir, au Little Caesars Arena.

Les Blueshirts ont eu besoin du 46e but de Chris Kreider, marqué tardivement en troisième période, pour forcer la prolongation. Acquis à la date limite des transactions, Andrew Copp a poursuivi sa lancée spectaculaire depuis qu’il s’est joint aux Rangers en inscrivant le filet de la victoire et un septième point en cinq matchs.

Les Wings n’avaient plus tiré de l’arrière dans cette rencontre depuis que Michael Rasmussen avait fait 1 à 1 à mi-chemin en première période. Jakub Vrana, Tyler Bertuzzi et Adam Erne ont aussi touché la cible en cours de rencontre.

Pour les Rangers, Ryan Reaves et Filip Chytil ont répliqué. Artemi Panarin a aussi fait scintiller la lanterne en plus de se faire complice de deux réussites.

Devant le filet, Alexandar Georgiev a cédé quatre fois sur 26 lancers. Son vis-à-vis Alex Nedeljkovic a réalisé 29 parades dans la défaite.

Hellebuyck s’occupe des Sabres

Au KeyBank Center, les Jets de Winnipeg ont profité d’une performance inspirée de Connor Helleybuck pour signer un troisième gain consécutif, eux qui ont triomphé 3 à 2 en fusillade face aux Sabres de Buffalo.

Le portier américain a réussi le seul arrêt en cinq tentatives de part et d’autre en tirs de barrage, frustrant Tage Thompson pour mettre un terme aux hostilités. Hellebuyck a repoussé 35 des 37 tirs dirigés vers lui pour permettre aux siens de se sauver avec la victoire.

Un seul joueur semblait toutefois avoir son numéro, mercredi : l’attaquant letton Zemgus Girgensons. Après avoir ouvert le pointage au premier vingt, l’ancien choix de première ronde en a ajouté en période médiane. Kyle Okposo s’est d’ailleurs fait complice de ses deux réussites.

Mason Appleton et Blake Wheeler ont répliqué pour les Jets. On peut d’ailleurs parier que ce dernier paiera un repas à son coéquipier Pierre-Luc Dubois après l’avoir privé d’un but certain. Le Québécois a déculotté Craig Anderson avant de pousser la rondelle dans une cage béante... mais le capitaine des Jets a touché au disque avant qu’il ne pénètre le filet, ajoutant un filet à sa fiche.

Anderson n’avait rien à se reprocher dans la défaite des Sabres, ne flanchant qu’à deux reprises en 27 tirs.