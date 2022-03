Les Raptors surmontent un lent début

Dominés en début de rencontre, les Raptors de Toronto sont rapidement revenus de l’arrière et l’ont emporté 125 à 102 sur les Timberwolves du Minnesota grâce au brio de Pascal Siakam, mercredi soir, au Scotiabank Arena.

Les hommes de Nick Nurse n’ont inscrit que 20 points dans les 12 premières minutes de jeu, alors que les «T-Wolves» ont répliqué avec 30. La production de ces derniers a toutefois décliné de quart en quart tandis que l’équipe locale est restée plus constante.

Siakam a été le joueur le plus utile de cette rencontre en vertu d’un triple-double de 12 points, 13 passes décisives et 10 rebonds. C’est la deuxième fois en carrière que le Cameroonais atteint les deux chiffres dans les trois principales catégories offensives.

Gary Trent fils a été le plus productif avec 29 points en seulement 27 minutes. Il a notamment réussi six de ses huit tentatives de lancer du centre-ville.

Le Québécois Chris Boucher a passé plus de 22 minutes sur le parquet, amassant au passage six points et huit rebonds. Son compatriote Khem Birch n’a récupéré qu’un rebond en 4 min 39 s.

Les Raptors affronteront vendredi la pire formation au classement de l’Association de l’Est, le Magic d’Orlando.