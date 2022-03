Londres débloque 286 millions de livres supplémentaires pour l'Afghanistan

Le Royaume-Uni a promis mercredi 286 millions de livres sterling (338,5 millions d'euros) supplémentaires pour l'Afghanistan, à la veille d'une conférence des donateurs coorganisée avec l'ONU jeudi pour recueillir plus de 4 milliards de dollars.

«Ce nouveau financement sera distribué via des partenaires de l'ONU et des ONG de confiance. Aucun financement n'ira directement aux talibans», a souligné dans un communiqué la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss.

Le Royaume-Uni, qui avait déjà débloqué 286 millions de livres pour l'Afghanistan sur l'année fiscale 2021-2022, reconduit ainsi sa contribution.

Selon la cheffe de la diplomatie britannique, l'aide du Royaume-Uni a déjà permis de soutenir plus de 60 hôpitaux, apporté un soutien aux services de santé pour plus de 300 000 personnes, permis que près de 4,5 millions de personnes reçoivent une aide alimentaire d'urgence grâce au Programme alimentaire mondial (PAM), et aidé 6,1 millions de personnes grâce au fonds humanitaire de l'ONU pour l'Afghanistan.

Pendant la conférence, elle s'engagera à mettre l'éducation des filles au cœur de la réponse du Royaume-Uni, et exhortera les talibans à revenir sur leur décision d'empêcher les filles d'être scolarisées dans le secondaire, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le gouvernement britannique a été vertement critiqué par les organisations humanitaires et son opposition pour avoir réduit le montant de son budget destiné à l'aide internationale à cause de la pandémie de COVID-19 et pour son opération chaotique d'évacuation de ses ressortissants et d'Afghans ayant travaillé pour les Britanniques lors du retour des talibans.

L'ONU a annoncé en janvier qu'elle avait besoin de 4,4 milliards de dollars des pays donateurs pour financer les besoins humanitaires en Afghanistan cette année, le montant le plus important jamais réclamé pour un seul pays.

Selon Londres, les Nations unies estiment qu'environ 10 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence en Afghanistan.