L'Ukraine accuse les forces russes d'avoir tiré des obus au phosphore sur une ville

Les autorités ukrainiennes ont accusé les forces russes d'avoir tiré mercredi des obus au phosphore sur la petite ville de Marinka, dans l'est de l'Ukraine.

«Les Russes ont encore utilisé des obus au phosphore, aujourd'hui, à Marinka» (dix mille habitants avant le début, le 24 février, de l'invasion russe), a affirmé sur Telegram le chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, Pavel Kyrylenko

«Une dizaine d'incendies (causés par ces obus, ndlr) ont été localisés et ont été maîtrisés par le personnel du Service national des situations d'urgence», a-t-il poursuivi.

Les armes au phosphore sont des armes incendiaires dont l'usage est interdit contre des civils, mais pas contre des cibles militaires, en vertu d'une Convention signée en 1980 à Genève.

La Russie a démenti le 25 mars toute violation du droit international après avoir été accusée à plusieurs reprises par l'Ukraine d'avoir employé de telles munitions dans le cadre de son offensive.

«Les villes de Georgievka, Novokalinovo et Otcheretino ont également été bombardées», a ajouté M. Kyrylenko, sans fournir de précisions sur les munitions employées. Aucune victime civile n'est à déplorer, mais plusieurs maisons ont été endommagées», a-t-il conclu.

Une frappe aérienne russe a par ailleurs été effectuée sur le village de Slobojanske, dans le nord-est, provoquant la mort d'une femme et de son fils de 11 ans, a annoncé le service de presse du bureau du procureur régional de Kharkiv.

Et des missiles ont été tirés sur une usine à Novomoskovsk et sur un dépôt de pétrole à Dnipro, dans l'est, a déclaré le chef de l'administration militaire de la région, Valentyn Reznitchenko, selon lequel il n'y a pas eu de victimes.