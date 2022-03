Moins d’un Québécois sur six a utilisé le Panier Bleu depuis sa création

Moins d’un québécois sur six (14 %) aurait utilisé le Panier Bleu pour faire des achats en ligne, selon une enquête NETendances rendue publique mercredi par l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval.

• À lire aussi: Budget Girard: 627 M$ pour le bioalimentaire

• À lire aussi: Lutte contre l'inflation: limiter la hausse d’Hydro et possible baisse d’impôt

De plus, près de la moitié des sondés (46 %) ont manifesté leur intention de l’utiliser une fois que l’outil aura un volet transactionnel. Chez les 18 à 44 ans, ce pourcentage atteint 57 %.

L’enquête révèle toutefois que la très grande majorité des Québécois (88 %) a déjà entendu parler de la plateforme.

Le coup de sonde porte également sur d’autres habitudes d’achat des internautes de la province. Le montant total des achats en ligne réalisés en 2021 par les adultes québécois est de l’ordre de 16,1 milliards $, une hausse de 30 % depuis 2019.

Malgré l’attrait pour le contenu québécois, le site web d’Amazon et son application mobile demeurent les préférés des cyberacheteurs québécois pour réaliser des achats en ligne au Québec (48 %), suivis des sites ou des applications mobiles de marchands québécois (19 %), de marchands canadiens (18 %) et d’autres marchands étrangers (15 %).

«Les données indiquent que c’est principalement au détriment des sites Web de marchands québécois qu’Amazon a gagné 7 points de pourcentage du montant total des achats en ligne réalisés par les cyberacheteurs québécois en 2021», a précisé par voie de communiqué le porte-parole des enquêtes NETendances, Bruno Guglielminetti. «Par rapport à l’année dernière, on observe aussi une hausse significative de 11 points de pourcentage chez les cyberacheteurs québécois qui sont membres d’Amazon Prime, passant de 34 % à 45 %.»

Avec la fin de plusieurs restrictions liées à la pandémie, les Québécois de 55 ans et plus semblent délaisser l’achat en ligne pour revenir dans les magasins. La proportion de cyberacheteurs de cette tranche de la population a baissé de 12 et de 16 points de pourcentage en un an, passant respectivement de 77 % à 65 % et de 43 % à 27 %. Les autres groupes d’âge sont demeurés relativement stables.