On répond à toutes vos questions sur les impôts

La saison des impôts bat son plein et l’exercice annuel peut être source de questionnements en tous genres. Pour vous alléger la tâche, nous avons soumis toutes vos questions à Sylvain Fontenelle, associé responsable du service de fiscalité, CPA, au cabinet comptable MTA. Avis à ceux qui n’ont toujours pas produit votre déclaration de revenus: ce qui suit pourrait vous être utile!

1. Si j’ai oublié de réclamer des frais médicaux de 2020, puis-je les inclure dans ma déclaration de revenus 2021?

Oui, mais il faut respecter certains paramètres. Les frais médicaux doivent être compris dans une période de 12 mois qui se termine en 2021, et celle-ci ne doit pas chevaucher une période dans laquelle des frais pourraient avoir été réclamés.

Par exemple, si une personne a oublié de réclamer les frais médicaux de décembre 2020, elle peut inclure les dépenses encourues entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021 dans sa déclaration de revenus 2021.

«Par contre, il faut s’assurer de ne pas avoir réclamé de frais médicaux de décembre 2020 dans sa déclaration de revenus de 2020», prévient Sylvain Fontenelle.

2. Dans quelles circonstances devrais-je utiliser un logiciel d’impôt et quand devrais-je faire affaire avec un comptable?

Si votre situation est simple – vous n’avez qu’un T4, un Relevé 1 et peut-être des cotisations à un REER –, opter pour un logiciel d’impôts pourrait convenir, indique le fiscaliste. «Ce n’est peut-être pas préférable, mais une personne seule ou en couple et sans enfant peut utiliser un logiciel d’impôts et obtenir un bon résultat.»

Il craint surtout que les logiciels ne cherchent pas tous les crédits d’impôt et déductions auxquels les particuliers ont droit et qu’ils ne soient pas au fait des changements annuels.

En revanche, dès que la situation se complexifie ou que des enfants entrent en jeu, ce n’est pas une mauvaise idée de faire affaire avec un professionnel qui pourrait appliquer une stratégie fiscale intéressante afin de tirer le maximum du fisc.

3. Pourquoi n’ai-je pas droit à l’allocation pour travailleur ou à la prime au travail si je suis étudiant à temps plein et que je travaille en même temps?

L’allocation canadienne pour les travailleurs ou encore le crédit d’impôt relatif à la prime au travail sont destinés aux travailleurs à temps plein qui gagnent un faible revenu.

«Si vous êtes étudiant à temps plein, il y a une contradiction, fait valoir Sylvain Fontenelle. Le fisc présume que puisque vous étudiez à temps plein, vous ne travaillez pas à temps plein, et que vous n’avez donc pas droit à ces crédits.»

Les étudiants ont droit à d’autres crédits d’impôt, comme celui pour frais de scolarité ou d’examen, qui leur est possible de reporter à des années futures si leurs revenus ne sont pas suffisamment importants pour en valoir la peine, ou encore le crédit d’impôt pour intérêts sur un prêt étudiant.

4. Quel est l’impact de l’arrivée d’un conjoint sur notre déclaration de revenus et comment peut-on rééquilibrer la situation?

L’arrivée d’un nouveau conjoint peut changer bien des choses en matière de fiscalité! Plusieurs programmes sociofiscaux sont basés sur le revenu familial, c’est-à-dire la combinaison de votre revenu et de celui de votre conjoint ou conjointe.

«Il faut faire extrêmement attention avant d’emménager avec sa nouvelle flamme. C’est important d’analyser sa propre situation avant. Deux personnes qui gagnent des revenus très élevés ne verront probablement aucune conséquence sur les crédits d’impôt auxquels ils ont droit. Mais pour les personnes à revenus modestes, ça peut être extrêmement pénalisant», note Sylvain Fontenelle.

Important à savoir: c’est au bout de 12 mois de vie commune que vous serez considérés conjoints de fait aux yeux de l’État et vos déclarations de revenus devront prendre en compte votre nouveau statut.

5. Peut-on prendre une année sabbatique d’impôts?

Essentiellement, non. «On doit toujours produire ses déclarations de revenus chaque année», renchérit le fiscaliste.

Ce qui serait toutefois possible, c’est qu’une personne qui gère elle-même ses revenus comme cheffe d’entreprise se verse, une année, un énorme salaire couvrant ses dépenses pour deux ans. Puis, l’année suivante, elle ne s’en verse aucun afin de bénéficier au maximum des allocations auxquelles elle aurait droit avec un revenu de 0$. Un scénario cependant hautement improbable, estime Sylvain Fontenelle, selon lequel la personne doit tout de même déclarer ses revenus nuls la deuxième année.

«Cette personne paierait beaucoup d’impôts la première année, pourrait vivre de ses revenus la deuxième année et récolter les divers crédits d’impôt, allocations et déductions. Mais je n’arrive pas à voir quel serait l’avantage à mettre en place une telle stratégie», dit-il.

6. Comment bien choisir son comptable pour faire sa déclaration de revenus?

En impôts comme en amour, tout est une question de match!

Sachant que tous les professionnels ayant en main le titre de CPA (comptable professionnel agréé) détiennent les compétences nécessaires pour faire votre déclaration de revenus, la meilleure façon de trouver le bon comptable est de lui parler et d’évaluer vos affinités, explique Sylvain Fontenelle.

«Demandez-vous: “Est-ce que je me sens en confiance? Ai-je des affinités avec le ou la comptable?” Si c’est fluide quand vous lui parlez et que ça va bien, c’est de bon augure.»

Si vous ne savez pas par où commencer, posez-lui des questions spécifiques sur votre situation pour déterminer son niveau d’aisance et votre niveau de confiance envers ses connaissances. Certains comptables ont des spécialités, mieux vaut s’assurer que la vôtre y corresponde!

Ne sous-estimez pas non plus le bouche-à-oreille, souligne Sylvain Fontenelle.

