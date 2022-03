Pandémie 2022: un nouveau variant plus virulent?

L'OMS a exposé les trois chemins que pourrait emprunter la pandémie de COVID-19 cette année et le scénario du pire envisage un nouveau variant plus virulent, que ceux qui ont déjà fait des millions de morts depuis plus de deux ans.

Le scénario le plus probable aux yeux de l'organisation onusienne est toutefois moins dramatique. Il table sur une baisse graduelle de la gravité de la maladie provoquée par le virus, grâce à une meilleure immunité des populations.

L'OMS a publié mercredi une version revisitée de son plan stratégique de lutte contre la pandémie.

Son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus espère bien que ce sera le dernier, alors que la maladie, qui a été d'abord détectée en Chine à la fin 2019, s'est répandue dans le monde entier faisant plus de 6 millions de morts, selon les chiffres officiels, mais sans aucun doute beaucoup plus faute de comptabilité précise.

«Sur la base de ce que nous savons désormais, le scénario le plus probable est que le virus va continuer à évoluer, mais que la sévérité de la maladie qu'il provoque va aller s'amenuisant au fur et à mesure que l'immunité augmente grâce à la vaccination et aux infections», a expliqué le docteur Tedros, lors d'un point de presse.

Des pics d'infections pourront refaire leur apparition de temps à autre au fur et à mesure que l'immunité baissera de nouveau, ce qui nécessitera des rappels de vaccination notamment pour les personnes vulnérables.

«Dans le meilleur des cas, nous verrions des variants moins sévères émerger et il n'y aura pas besoin de nouvelles formules de doses de rappel et de vaccins», pour les combattre a ajouté le patron de l'organisation onusienne.

Mais «dans le scénario du pire, un virus plus virulent et hautement transmissible émerge. Face à cette nouvelle menace, la protection des populations --grâce à une précédente vaccination ou une infection-- contre les formes sévères de la maladie ou le décès va se réduire rapidement», explique le docteur Tedros.

Il faudrait alors modifier grandement les vaccins existants et s'assurer qu'ils sont distribués aux personnes les plus vulnérables.

Maria Van Kerkhove, qui chapeaute la lutte contre la COVID pour l'OMS a souligné que même sous sa forme actuelle «le virus are encore beaucoup d'énergie».

La semaine dernière, plus de 10 millions de personnes ont été infectées et 45.000, selon les chiffres transmis à l'OMS. Mais le nombre est certainement bien plus élevé.

De nombreux pays qui ont levé la plupart des restrictions sanitaires pour maîtriser la pandémie ont aussi dans le même temps drastiquement réduit le nombre de tests, rendant très difficile la mesure de l'évolution de la pandémie.