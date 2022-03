Passionnés et innovateurs, les experts des Fermes Burnbrae proposent une très grande variété d’œufs et de produits à base d’œufs pour vous procurer un maximum de valeurs nutritives

Avec les jours plus chauds vient l’envie de (ré)adopter de saines habitudes et de trouver des solutions pratiques pour une alimentation saine et équilibrée. Les Fermes Burnbrae sont justement reconnues pour leur variété croissante d’œufs et de produits à base d’œufs répondant à ce besoin.

Selon le Guide alimentaire canadien, les œufs s’intègrent parfaitement à un régime alimentaire sain et équilibré. Ils offrent des protéines complètes, car ils rassemblent les neuf acides aminés essentiels. Un gros œuf contient six grammes de protéines de la plus haute qualité, réparties équitablement dans son jaune et son blanc.

Un œuf renferme aussi des antioxydants et 14 éléments nutritifs essentiels (vitamines A, B12, D et E, acide folique, fer, sélénium, phosphore, etc.). Sans oublier des acides gras insaturés (bons gras), dont des gras oméga-3, et aucun gras trans.

Des œufs de toutes les façons

Depuis plus de 50 ans, les Fermes Burnbrae proposent aux Québécois toujours plus de manières simples, délicieuses et nutritives de profiter des multiples attributs des œufs.

« En collaboration avec plus de 50 producteurs d’ici, les Fermes Burnbrae illuminent votre quotidien, peu importe votre horaire ou vos aptitudes en cuisine, rappelle Jean-Luc Turgeon, vice-président, ventes et marketing, Québec. Nos produits facilitent et rendent plus agréable la consommation d’œufs nutritifs, à tout moment. »

Pensons aux EGG Bites!, ces délicieuses et nutritives miniquiches à base d’œufs offertes en deux saveurs : Tex Mex ou Pizza Deluxe. Sans croûte, riches en protéines et pratiques, elles sont une collation parfaite. Quant aux œufs durs Œufspresto!, parfaitement cuits, écalés et prêts à consommer, ils constituent une excellente collation sur le pouce ou un complément de repas idéal.

burnbraefarms.com/fr/