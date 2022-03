Pendant qu’il en reste...

Fan de chablis? En voici trois à ne pas manquer! Élaborés par un domaine familial, biologiques et tous savoureux.

Corinne et Jean Pierre Grossot, Chablis 2019, France

37,50 $ - Code SAQ 14928926 – 12,5 % - 1,6 g/L – Biologique

Corinne, Ève et Jean-Pierre Grossot travaillent en bio et signent des vins de facture très classique dans leur domaine de la commune de Fleys. La plupart des vins sont élaborés et élevés en cuve inox. On sent la jeunesse dans leur chablis village, la tension et l'éclat du fruit, aussi. Simple et lumineux au premier nez, il n’en devient que meilleur après une heure d’ouverture. Un pur chardonnay dans son parfum de camomille et de fleurs d'été, et un pur chablis dans sa réduction de pierre à fusil. Un délice avec un carpaccio de hamachi.

Corinne et Jean Pierre Grossot, Chablis Premier Cru Vaucoupin 2019, France

52,25 $ 14674436

Les Grossot possèdent un peu plus de 1,5 hectare de vignes âgées en moyenne de 50 ans sur ce cru très escarpé et exposé plein sud, dans la commune de Chichée, sur la rive droite du Serein. Du lot, c’est sans doute le plus austère, mais c’est aussi le plus minéral et le plus chablisien, à mon sens, avec ses notes de silex qui trahissent une légère réduction. Même après une journée d'ouverture, le vin est serré, tout en retenue. L’acidité est fraîche, mais mûre, et le vin laisse en finale des notes salines et citronnées. Laissez-le reposer de deux à trois ans en bouteille.

Corinne et Jean Pierre Grossot, Chablis Premier Cru Fourchaume 2019, France

61,75 $ 14928934

Le climat Fourchaume s'étend sur environ 4 kilomètres sur la rive droite du Serein, entre L'Homme Mort et Vaulorent, deux autres premiers crus. La parcelle des Grossot est exposée à l’ouest et plantée sur des marnes argilo-calcaires du kimméridgien. Les vignes ont entre 25 et 35 ans. Si le Vaucopin se distingue par sa tension, le Fourchaume 2019, lui, brille par son volume et sa structure. La puissance vient en premier: une richesse et une chaleur qui lui donnent de la largeur. L'élégance est aussi de la partie avec une minéralité crayeuse, garante de fraîcheur et d’équilibre. Complet, mais encore jeune. À revoir vers 2024-2026.